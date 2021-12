Technologia Samsung i Microsoft stworzą razem nowy produkt?

Świat pędzi coraz szybciej, a człowiek nie zawsze ma czas, by się choć na chwilę zatrzymać i wyciszyć. Postępująca digitalizacja życia codziennego negatywnie wpływa na łatwość zasypiania i jakość snu. Jednak jak pokazuje teraz firma Layer, to co jest przyczyną problemu może się również stać jego rozwiązaniem. Przedsiębiorstwo zaprezentowało gogle do medytacji, które pomogą użytkownikom się wyciszyć.

Firma Layer w ramach startupu "Resonate" stworzyła i zaprezentowała swoje pierwsze gogle do medytacji. Założyciel przedsiębiorstwa, Benjamin Hubert określił urządzenie jako sposób na sprawienie, że medytacja będzie bardziej dostępna. Ale jak może być "bardziej dostępne" coś, co jest na wyciągnięcie ręki? Twórcy urządzenia zdają sobie sprawę ze wszystkich rozpraszaczy, które uniemożliwiają ludziom medytację, stąd też pomysł na stworzenie specjalnych gogli.

Gogle firmy Layer wykorzystują technologię LED Light Matrix, rozwiązane doskonale znane w branży motoryzacyjnej, pozwalające na interaktywne sterowanie strumieniem światła. Urządzenie będzie wykorzystywało to rozwiązanie do przemiany nagrań natury np. drzewa kołysanego przez wiatr lub płynących ryb w "biomorficzne wzory".

Gogle do medytacji skupią się nie tylko na wzroku, lecz wykorzystają również wibracje w połączeniu z monofonicznymi, binauralnymi i izochronicznymi dźwiękami. W ten sposób urządzenie będzie wywoływać obwiednie po reakcji. Co więcej, obrazy wyświetlane przez urządzenie będzie można zobaczyć nawet przez zamknięte oczy.