Te okna zamieniają promienie słoneczne na bezprzewodowy internet

Internet ze słońca i okna

Chociaż technologia tego rodzaju jest jeszcze w powijakach, to naukowcy z Arabii Saudyjskiej intensywnie pracują nad stworzeniem jej wersji gotowej do implementacji na szeroką skalę w domostwach na całym świecie. Ich zdaniem, wykorzystanie okien do produkcji energii i przesyłu danych to coś, co jest w pełni osiągalne i potrzeba jedynie czasu.



Jak w ogóle miałby działać „internet z okna"? Sprawa, przynajmniej w teorii, wygląda bardzo prosto. Promienie słoneczne przechodzące przez szyby będą transformowane w binarny, czyli zero-jedynkowy język wykorzystywany m.in. w matematyce czy informatyce. Jest do możliwe dzięki wykorzystaniu odpowiednich filtrów i polaryzacji.



Jak podaje Osama Amin z Uniwersytetu Nauki i Technologii Króla Abdullaha, technologia mająca znaleźć zastosowanie w nowoczesnych oknach przyszłości będzie w pewien sposób podobna w działaniu do okularów przeciwsłonecznych. Te wykorzystują filtry polaryzacyjne, dzięki którym przez szkło nie są przepuszczane niektóre elementy promieniowania słonecznego. Następuje swoista filtracja światła, które ostatecznie jest widoczne przez okulary.

Okiennice niczym ekrany

Saudyjczycy chcą zaimplementować w oknach tzw. dwukomórkowe okiennice ciekłokrystaliczne. Całość pozwoli nie tylko na filtrację przechodzącego światła, ale również „tłumaczenie” i organizowanie go na docelowy język wykorzystywany przy przesyle danych.



Niespolaryzowane światło ma wiele właściwości i kierunków, w które się porusza. Polaryzacja pozwala na większą kontrolę, organizację promieni i decydowanie o tym, które są przepuszczane, a które nie. Stworzyliśmy małe urządzenie, które przy pomocy wielu warstw może wpływać na polaryzację światła, modelując przezroczystość szkła. To z kolei prowadzi do pojawienia się strumienia danych. Osama Amin z Uniwersytetu Nauki i Technologii Króla Abdullaha z Thuwal

Przezroczysta przyszłość

Główną zaletą nowoczesnych okien zdolnych do przesyłania danych jest możliwość zrezygnowania z tradycyjnych form komunikacji radiowej czy przy użyciu laserów — to z kolei prowadzi do oszczędności wykorzystywanej do tej pory energii elektrycznej.



Kabel LAN idzie do routera i wtedy możemy mieć sygnał WiFi. W naszym systemie kabel LAN będzie podłączony do krawędzi szyby, szyba będzie transmiterem dla kabla lądowego i zamiast używania elektryczności do propagacji sygnału, po prostu użyje światła słonecznego. Osama Amin z Uniwersytetu Nauki i Technologii Króla Abdullaha z Thuwal

Okazuje się zatem, że wizja saudyjskich naukowców to okno pełniące funkcję modemu. W jaki sposób można je wykorzystać w ramach codziennego użytkowania? Teoretycznie, opcje są nieograniczone — wszystko zależy jedynie od wyników, które uda się osiągnąć badaczom. Te na razie nie są oszałamiające, choć pozostawiają duże nadzieje co do przyszłości.



Najnowsze próby pozwoliły badaczom na osiągnięcie w powyższy sposób prędkości przesyłu danych na poziomie kilkunastu kilobajtów na sekundę. To wartość prehistoryczna w kontekście dzisiejszych prędkości Internetu, ale nawet to pozwala na wykorzystanie takiej formy przesyłu. Adresatem technologii w obecnej formie może być IoT, czyli Internet of Things. W tym wypadku wystarczą krótkie i małe sygnały, zamiast dostarczania dużych paczek informacji.

Wizja naukowców z Arabii Saudyjskiej wykracza jednak daleko poza prosty przesył małych sygnałów. W przyszłości na technologii "internetowych" okien mogłyby skorzystać inteligentne domy wyposażone w całe spektrum nowoczesnego wyposażenia, jak i szklane biurowce — okien tam nie brakuje, a to idealne miejsce do implementacji takiego systemu.