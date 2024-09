Technologia kosmitów w rękach żołnierzy armii USA

Amerykańscy żołnierze wzbogacili się o nowe noktowizory od izraelskiego koncernu zbrojeniowego Elbit. To sprzęt na miarę XXI wieku. Wystarczy zobaczyć na filmie ich możliwości, by przyznać, że to istna rewolucja. Noktowizor ENVG-B zapewnia bowiem zupełnie nowy poziom prowadzenia działań w terenie podczas nocy, co ma kluczowe znacznie np. w wojnie prowadzonej na Ukrainie.

Jak informują pomysłodawcy tego niezwykłego wynalazku, system pozwala żołnierzom uzyskać znacznie szersze pole widzenia w porównaniu do tradycyjnego noktowizora monookularowego. Elbit chwali się, że jest tak precyzyjny, że można odnieść wrażenie, iż akcja na opublikowanym filmie dzieje się za dnia. To się nazywa postęp technologiczny.

Dzięki ENVG-B, teraz noc będzie należała do żołnierzy USA

Pentagon nie ukrywa, że ENVG-B nie tylko ułatwia prowadzenie akcji militarnych w trakcie nocy, ale również w trudnych warunkach atmosferycznych, a mianowicie w mgle, burzy piaskowej czy dymie. Co ciekawe, system można połączyć z karabinami, dzięki czemu żołnierz może szybciej orientować się w terenie, namierzać cele i precyzyjniej likwidować wybrane cele.

Nie można tutaj nie wspomnieć, że to właśnie dzięki noktowizorom dostarczonym bezpośrednio z USA, ukraińscy żołnierze mogą z powodzeniem prowadzić działania w nocy. Wiele materiałów filmów z frontu pokazuje, że podczas mroku armii naszego sąsiada udało się wyeliminować wielu rosyjskich żołnierzy, a także dokonać precyzyjnych ataków na ich dzikie obozy.

Noktowizory i rozszerzona rzeczywistość to potęga

— Pod względem identyfikacji celu i przejrzystości widzenia, różnica między ENVG-B a starszym PVS-14, jest jak różnica między dniem a nocą — powiedział kapitan Will Hess, dowódca oddziału C3. eskadry 89. pułku kawalerii 10. dywizji górskiej. W trakcie ćwiczeń, okazało się, że żołnierze wyposażeni w noktowizory ENVG-B byli w stanie trafić w cele oddalone o 300 metrów, tymczasem wojacy z systemami poprzedniej generacji PVS-14, mieli problem z celami w odległości 150 metrów.

Z oficjalnie dostępnych informacji wynika, że gogle ENVG-B ważą ok. 2 kilogramy. Co prawda, są lżejsze od poprzednich urządzeń, ale wciąż cięższe od lornetek, ponieważ są wyposażone w system akumulatorowy. Pozwala im on na pracę bez przerwy przez nawet 8 godzin. To bardzo dobry wynik. Gogle przypina się bezpośrednio do frontowej części hełmu. Testy bojowe pokazały, że urządzenia nie krępują ruchów żołnierzy, a wielogodzinna praca w nich nie wywołuje uczucia dyskomfortu.

Pentagon podał, że kolejną generacją będą gogle IVAS. Mają one pozwolić na aż 180-stopniowe pole widzenia, a także wsparcie technologiami rozszerzonej rzeczywistości. Żołnierze będą mogli bez przerwy nosić gogle i jednocześnie widzieć w nich cel namierzany przez broń, a także widok rozpościerający się przed oczami swoich kolegów czy obrazy uzyskane z dronów i robotów.