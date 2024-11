Spis treści: 01 Problem z ładowaniem telefonu

02 Port ładowania pełen problemów

03 Jak wyczyścić port ładowania?

Problem z ładowaniem telefonu

Ładowanie telefonu to czynność, która większości z nas towarzyszy codziennie. W ciągu dnia lub wieczorem podłączamy smartfon do prądu, aby móc korzystać z jego funkcji później. To standardowa praktyka w przypadku wszystkich urządzeń mobilnych. Co, jednak gdy po podłączeniu ładowarki nasz telefon się nie ładuje?

Źródłem problemu może być np. wadliwa ładowarka. To możemy jednak dość łatwo sprawdzić poprzez podłączenie innego urządzenia, telefonu, tabletu czy słuchawek. Możliwe, że ładowarka jest w porządku, a problem leży po stronie naszego urządzenia. Czy taki problem da się rozwiązać samodzielnie?

Port ładowania pełen problemów

Najczęściej problem z ładowaniem telefonu wynika z portu ładowania naszego smartfona. To miejsce stosunkowo odkryte, które nie jest chronione przed różnego rodzaju brudem. Kurz, paprochy i inne małe elementy są w stanie z łatwością dostać się do środka.

Przez długi czas odkładają się w porcie do ładowania, a po pewnym czasie może być ich na tyle dużo, że ładowanie telefonu stanie się zwyczajnie niemożliwe. Gdy port się "zatka", to mimo podłączenia kabla, proces ładowania baterii się nie rozpocznie. Nie ma w tym nic dziwnego. Nasze kieszenie pełne są paprochów, okruszków i drobinek, które będą odkładać się w otworze USB naszego smartfona.

Jak wyczyścić port ładowania?

W takiej sytuacji problem możemy rozwiązać samodzielnie. Należy jednak zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzie - może to być wykałaczka lub cienki plastikowy patyczek, który będziemy w stanie delikatnie wsadzić do portu ładowania. Bez względu na rodzaj (USB-C, Lightning itp.) należy delikatnie zebrać zalegający brud i wyciągnąć go z otworu.

Ważne, aby w trakcie tej "operacji" nie uszkodzić elementów elektroniki, z którymi łączy się kabel ładowania. To szczególnie ważne w przypadku USB-C, w którym na środku znajduje się pin do ładowania. Z doświadczenia wiem, że w takim czyszczeniu doraźnie sprawdzi się choćby igła do wyciągania tacki z kartą SIM. Ostrożność jest jednak wskazana, bo to delikatna elektronika, którą łatwo uszkodzić.

