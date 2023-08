Spis treści: 01 Telefon zamiast dowodu. PKO BP już akceptuje mObywatela

Telefon zamiast dowodu. PKO BP już akceptuje mObywatela

Pojawiają się kolejne miejsca, w których można użyć dowodu osobistego z aplikacji. Wraz z pojawieniem się mObywatela w wersji 2.0 do programu dodano nowy cyfrowy dowód osobisty. Na mocy ustawy, elektroniczny dokument zyskał status równorzędny fizycznemu odpowiednikowi, jednak nadal nie był akceptowany w niektórych miejscach. Przykładem były banki, które w dalszym ciągu wymagały od klienta legitymowania się plastikowym dokumentem.

To zaczyna się zmieniać. Zgodnie z zapowiedziami, banki przygotowują się do powszechnego akceptowania cyfrowego dowodu osobistego z aplikacji mObywatel. Pierwszy z nich jest już gotowy. PKO Bank Polski oficjalnie potwierdził, że klienci mogą skorzystać w placówce banku z elektronicznego dokumentu tożsamości w telefonie. Jest to pierwszy bank w Polsce, który udostępnił taką możliwość.

Od dziś klienci PKO Banku Polskiego podczas wizyty w oddziałach banku mogą już potwierdzać swoje dane przy użyciu mDowodu. Bank wprowadza to rozwiązanie kilka dni przed ustawowym terminem wskazanym na 1. września, kiedy to klienci banków będą mogli posługiwać się mDowodem. Komunikat PKO Banku Polskiego

mObywatel w banku. Jak to działa?

Korzystanie z cyfrowego dowodu osobistego w banku jest proste. Wystarczy mieć w telefonie zainstalowaną aplikację mObywatel 2.0, a w niej swój elektroniczny dowód osobisty. Podczas wizyty w placówce PKO Banku Polskiego skanujemy aplikacją kod QR widoczny przy stanowisku, potwierdzając tym samym swoją tożsamość.

Zostanie to automatycznie odnotowane w systemie, dzięki czemu nie ma konieczności legitymowania się przy użyciu paszportu, lub fizycznego dowodu osobistego - tak, jak miało to miejsce do tej pory. Telefon zamiast dowodu osobistego w banku to duża wygoda i pozostaje tylko czekać, aż pozostałe banki wprowadzą taką usługę. Mają na to czas do 1 września 2023 roku.

Od kilku lat PKO Bank Polski nadaje ton przemianom technologicznym w sektorze bankowym. Jest prekursorem zmian rewolucjonizujących usługi e-administracji, które z powodzeniem przenosi na grunt cyfrowych innowacji w bankowości. Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy liderem wprowadzania przyjaznych rozwiązań, które mam nadzieję będą docenione przez rynek, jak i naszych klientów. Dariusz Szwed, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu

Gdzie nie można korzystać z aplikacji mObywatel?

W momencie wprowadzenia przez banki weryfikacji tożsamości aplikacją, tylko dwie sytuacje będą od nas wymagały posiadania fizycznego dokumentu tożsamości. Mowa oczywiście o przekraczaniu granicy państwa i wyrabiania nowego dowodu w urzędzie. Ta pierwsza sytuacja wynika z faktu, że mObywatel i cyfrowy dowód to usługi działające tylko w Polsce - nie zmienia tego nawet fakt, że Polska znajduje się w strefie Schengen.

Jeżeli chodzi o wyrabianie nowego dowodu, to warto pamiętać o tym, że fizyczny dowód osobisty i mDowód to dwa różne dokumenty. Posiadają inne numery identyfikacjne i nie są tym samym - bez względu na to, że poświadczają tożsamość jednej i tej samej osoby. To dwa równorzędne, lecz różne dokumenty i warto o tym pamiętać.

