Spis treści: 01 Telefony a promieniowanie elektromagnetyczne

02 Telefony które promieniują najbardziej

03 Szkodliwe promieniowanie? Niekoniecznie

04 Czym jest promieniowanie elektromagnetyczne?

Telefony a promieniowanie elektromagnetyczne

Wszelkie użycie słów związanych z promieniowaniem w kontekście naszych urządzeń budzi sporo emocji. Nic dziwnego, mowa wszak o zjawisku, które przy dużym nasileniu może negatywnie wpłynąć na nasze życie lub zdrowie. Promieniowanie elektromagnetyczne w dużych dawkach powoduje m.in.:

pobudzenie tkanki mięśniowej

zjawisko magnetohydrodynamiczne

wzrost temperatury głowy i innych tkanek

wpływ na przemiany wolnych rodników

Mowa oczywiście o sytuacjach, gdy siła promieniowania elektromagnetycznego jest naprawdę duża. Czy telefon ma odpowiednią moc, aby wpływał na nasze tkanki i nie tylko? Poniekąd tak i można to łatwo sprawdzić. Efekt ten jest widoczny na naszej głowie, gdzie temperatura ulega zwiększeniu np. po rozmowie z telefonem przyłożonym do ucha.



Wartość promieniowania elektromagnetycznego w przypadku telefonów (i innych urządzeń elektronicznych) wyraża się w wartościach SAR przeliczanych na 1 kilogram masy ciała i głowy. W Europie dopuszczalny limit SAR to 2 W/kg. Innym standardem jest ten określony przez Federalną Komisję Łączności w Stanach Zjednoczonych. Tam limit SAR wynosi 1,6 W/kg. Uzbrojeni w tę wiedzę możemy rzucić okiem na ranking najbardziej promieniotwórczych telefonów.

Telefony które promieniują najbardziej

Niemiecki Urząd Federalny ds. Ochrony przed promieniowaniem przebadał wiele modeli telefonów pod kątem wartości wydzielanego promieniowania elektromagnetycznego. Po dogłębnej analizie sporządzono ranking telefonów, które promieniują najbardziej. Chociaż zwycięzca mógł być tylko jeden, to na liście najbardziej promieniotwórczych telefonów znalazło się aż 15 urządzeń:

Motorola Edge (2020) - 1,79 W/kg ZTE Axon 11 5G - 1,59 W/kg OnePlus 6T - 1,55 W/kg Sony Xperia XA2 Plus - 1,41 W/kg Google Pixel 3 XL - 1,39 W/kg Google Pixel 4a - 1,37 W/kg Oppo Reno5 5G - 1,37 W/kg Sony Xperia XZ1 Compact - 1,36 W/kg Google Pixel 3 - 1,33 W/kg OnePlus 6 - 1,33 W/kg ZTE Axon 7 mini - 1,29 W/kg Huawei P smart - 1,27 W/kg OnePlus 9 - 1,26 W/kg Huawei Nova 2 - 1,25 W/kg Sony Xperia XZ Premium - 1,21 W/kg

Niekoniecznie chlubnym "zwycięzcą" rankingu okazał się telefon od Motoroli, który na rynku pojawił się kilka lat temu. Na liście nie zabrakło również pozycji od Google czy chińskich producentów, jak na przykład OnePlus, Oppo czy ZTE. Warto jednak przyjrzeć się bliżej poszczególnym wartościom SAR - nawet najbardziej promieniujący telefon nie przekroczył europejskiego limitu SAR, wynoszącego 2 W/kg masy ciała i głowy.

Szkodliwe promieniowanie? Niekoniecznie

Czy telefony z powyższej listy są niebezpieczne dla ludzi? Niekoniecznie. Choć negatywny wpływ promieniowania elektromagnetycznego istnieje, to wartości wykazane przez poszczególne smartfony są zwyczajnie zbyt niskie. Żaden z nich nie przekroczył zalecanej normy w Europie, a nawet gdyby, to i tak limit ten jest ustanowiony ze sporym zapasem.

Jeżeli jednak boicie się promieniowania do tego stopnia, że chętnie wymienicie telefon, to warto sprawdzić inny ranking. Ujęto w nim najbezpieczniejsze telefony, które promieniują najmniej. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że wygrało go urządzenie producenta, który znalazł się również na powyższej liście najbardziej promieniujących telefonów.

Czym jest promieniowanie elektromagnetyczne?

Promieniowanie elektromagnetyczne (lub po prostu fale elektromagnetyczne) to nic innego, jak rozchodzące się dookoła zaburzenia pola magnetycznego. Odkryte zostało na początku XIX wieku, gdy duński fizyk Hans Christian Ørsted dokonał wyjątkowego odkrycia. Zauważył bowiem, jak przewód z płynącym prądem odchyla igłę kompasu.

Dziś wiemy już, jak wszechobecne jest rzeczone promieniowanie. W sieci nie brakuje list i zestawień podsumowujących liczbę urządzeń je emitujących. Należy tu wymienić nie tylko kuchenkę mikrofalową, ale również telewizory, sieci bazowe, radia, nasze własne ciało (mózg oraz serce) i wreszcie telefony komórkowe. Co ciekawe, to właśnie te ostatnie urządzenia są dość często badane pod kątem emitowania promieniowania elektromagnetycznego.