Telefony Samsung Galaxy. Władcy Androida

Samsung jest utożsamiany z jedną z najlepszych marek telefonów na świecie. Nie bez powodu co roku porównujemy flagowe urządzenia Koreańczyków z modelami od Apple. Działające na Androidzie smartfony z rodziny Galaxy kojarzą nam się z dobrej jakości sprzętem, który oferuje dobre aparaty i kilkuletnie wsparcie producenta w postaci aktualizacji.

Nie dziwi zatem fakt, że w Polsce modele z serii Galaxy A cieszą się dużą popularnością i od kilku lat znajdują się na szczytach list sprzedaży. Spore uznanie otrzymuje również flagowa seria oznaczana literą S, choć to nie jedyne prestiżowe modele w portfolio Samsunga. Znaleźć tam można również składaki, czyli Samsungi Galaxy Flip i Fold. Które modele z oferty firmy są najlepsze?

Samsung Galaxy S23. Taki powinien być flagowiec

Tegoroczny flagowy model Samsunga w swojej podstawowej wersji to telefon wart uwagi. Sprawdzi się idealnie nie tylko w rękach mniej zaawansowanych użytkowników, ale również smartfonowi wyjadacze docenią jego zalety. Tych ma całkiem sporo, a wystarczy rzucić okiem na specyfikację. Treści wyświetlane są na świetnym ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,1 cala i odświeżaniu 120 Hz. Sercem urządzenia jest Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, a całości dopełnia 8GB pamięci RAM na pokładzie.

Zdjęcie Samsung Galaxy S23. / Samsung / materiały prasowe

Czy Samsung Galaxy S23 to dobry smartfon? Tego możecie dowiedzieć się z naszej recenzji, ale już teraz warto uchylić rąbka tajemnicy - tak, to świetne urządzenie. Fani dobrze działających i potężnych urządzeń uruchomią na nim wszelkie programy, a miłośnicy mobilnej fotografii z pewnością wykorzystają potencjał 3 aparatów. Jak zawsze, Samsung zadbał o świetne oprogramowanie do robienia zdjęć, dzięki czemu to jeden z najlepszych telefonów do fotografii mobilnej.

Samsung Galaxy A34. Najlepszy telefon dla Polaka?

Biorąc pod uwagę trendy sprzedażowe w Polsce, to właśnie średniobudżetowy model od Samsunga ma wszelkie papiery na stanie się sprzedażowym hitem. Design nawiązujący do flagowców producenta, świetny ekran AMOLED (to Samsung, więc nic dziwnego) i dobre parametry. Co znajdziemy w środku?

Zdjęcie Samsung Galaxy A34 to świetny telefon w średnim budżecie. / Samsung / materiały prasowe

Procesor MediaTek Dimensity 1080 jest wspierany przez 6GB pamięci RAM, a dodatkowo na dane użytkownika udostępniono 128GB pamięci wewnętrznej - tyle, ile w podstawowych wersjach np. nowych iPhone'ów. To jednak nie koniec, bo telefon robi też świetne zdjęcia. Dobry samsungowy soft wspiera 3 aparaty - 48, 8 i 5 megapikseli. Ekran na 6,6 cala przekątnej a całość zamyka się w kwocie do 2000 zł. Jest też 5G!

Składany Samsung Galaxy Z Flip4. Coś dla fanów gadżetów

Dziś nawet po wypuszczeniu na rynek kilku edycji składane smartfony przykuwają uwagę. Nic dziwnego, wszak większość z nas korzysta z "tradycyjnych" telefonów, a składak na ich tle bardzo się wyróżnia. Możliwość złożenia ekranu to jednak nie jedyna ciekawostka w kontekście tego urządzenia. Nadal jest to potężne i godne uwagi urządzenie, bo składa się z dobrych podzespołów. Co ma w sobie Samsung Galaxy Z Flip4?

Zdjęcie Składak, czyli Samsung Galaxy Z Flip4. / Samsung / materiały prasowe

Ekran Amoled o rozdzielczości 2640x1080 pikseli i przekątnej 6,7 cala robi na żywo kolosalne wrażenie. Za szybką pracę odpowiada natomiast procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 wraz z 8GB RAM. Nie zapominajmy również o zestawie aparatów 12 + 12 pikseli. Może nie są to najwyższe wartości na rynku, lecz pamiętajmy o oprogramowaniu. W tym Samsung jest naprawdę dobry.

Telefon do 1000 zł. Oto Samsung Galaxy M23

Wśród naszych propozycji nie mogło zabraknąć przedstawiciela serii M. Model Samsung Galaxy M23 ma wszystko to, czego potrzebuje współczesny smartfon w dobrej cenie - a nawet nieco więcej! Ekran AMOLED o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości 2408 x 1080 pikseli wcale nie wskazuje na to, że mamy do czynienia z iście budżetowym urządzeniem. Przypomina o tym jedynie pamięć RAM - 4GB to trochę mało, choć nie mowa przecież o urządzeniu do zadań specjalnych.

Zdjęcie Samsung Galaxy M23 to niezwykle tani i dobry telefon. / Samsung / materiały prasowe

Cieszy na pewno bateria o pojemności 5000 mAh, dzięki której telefon M23 długo będzie w stanie wytrzymać bez ładowania. Do tego aparaty - 50 megapikseli wraz z zestawem 5 i 8, a do tego jedno "oczko" 8 megapikseli z przodu. Dobry towarzysz podróży, gdy okazji do fotografowania będzie więcej, niż ładowania. No i ta cena - w elektromarketach za 999 złotych! A mowa przecież o telefonie z NFC i 5G.

Telefon roku? Samsung Galaxy S23 Ultra

W tak zacnym gronie nie mogło zabraknąć prawdopodobnie najlepszego telefonu Samsunga w historii - wyszedł na początku tego roku, więc śmiało może rywalizować o tytuł najlepszego smartfona trwającego jeszcze okresu. Specyfikacja jest iście topowa - od procesora, czyli Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, przez warianty pamięci, na aparatach kończąc. Nie bez powodu przez kilka miesięcy urządzenie było na ustach całego technologicznego świata. Czasem za sprawą ciekawostki, jaką jest robienie zdjęć księżyca przy pomocy S23 Ultra.

Zdjęcie Samsung Galaxy S23 Ultra - lepiej się nie da! / Samsung / materiały prasowe

Zoom optyczny z 10-krotnym przybliżeniem, nagrywanie w rozdzielczości nawet 8K w 30 klatkach na sekundę i genialne podzespoły - wspomniany procesor jest wspierany przez nawet 12GB RAM. Czy potrzeba czegoś więcej? Przeglądając rynek, nie da się natrafić na bardziej prestiżową konfigurację.

Składany Samsung, czyli Galaxy Z Fold4

Jeszcze telefon, czy już tablet? To po prostu największy składak ze stajni Samsunga. Galaxy Z Fold4 wygląda jak nowoczesny, designerski telefon, a po rozłożeniu, niby w marketingowym przekazie, rozkłada skrzydła. Wyświetlacz 7.6", 2176 na 1812 pikseli i 2316 na 904 pikseli robią robotę, a całości dopełnia Dynamic AMOLED 2X. W środku znajdziemy aż 12GB RAM i procesor Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1.

Tak, w tym wypadku mowa o urządzeniu stworzonym do zadań specjalnych, bo ten składany Samsung pozwala na znacznie więcej, niż standardowe urządzenia. Mocne są podzespoły, a równie silny jest składany ekran, dzięki któremu znacząco zwiększymy roboczą powierzchnię. W pracy, podczas rozrywki, oglądania filmów i gier - czego chcieć więcej? Pewnie aparatu - a i ten jest, w konfiguracji 50 + 2 razy 12 megapikseli.

Samsung Galaxy S, A, M i Z. O co chodzi z literami?

Samsung stosuje literowe oznaczanie serii swoich smartfonów. O ile numerami wskazuje na kolejne modele, tak litera poprzedzająca cyfry wskazuje na "rodzinę" spośród swojego portfolio. Warto wiedzieć, co znaczy np. S i dlaczego seria Z jest lepsza od M, przy okazji kosztując znacznie więcej.

Flagową serią Samsunga jest S, a od niedawna również Z. To właśnie tymi oznaczeniami wskazuje się na najwyższe modele z portfolio firmy. Mowa tu o m.in. Samsungach Galaxy S23 czy Z Flip4 lub Z Fold. Warto pamiętać, że litera Z odnosi się przy okazji do urządzeń składanych, czyli Flipów i Foldów.

A co z A i M? To tańsze, bardziej budżetowe modele. Dla przykładu, telefony z serii Galaxy A kosztują przeważnie do około 2000 zł, podczasy gdy modele z rodziny M to wydatek nawet poniżej tysiąca złotych. Najpopularniejszy smartfon w Polsce należy do serii Galaxy A - to urządzenia tańsze od flagowców, które gwarantują dobrą jakość działania, świetny ekran i optymalne parametry.