Telewizja naziemna nie działa? Problemy w całej Polsce

Spis treści: 01 Dlaczego telewizja naziemna nie działa?

02 Harmonogram prac serwisowania telewizji naziemnej

03 Czym jest DVB-T2?

Dlaczego telewizja naziemna nie działa?

Włączasz telewizor, a tu cisza. Czy to awaria odbiornika, a może problem źródło problemu leży gdzie indziej? Nie ma powodów do obaw, gdyż w ciągu najbliższych dni taka sytuacja może spotkać mieszkańców wielu regionów w Polsce. To nie awaria telewizji naziemnej, lecz zaplanowana i konieczna akcja serwisowa. Czego dotyczy?

W ciągu najbliższych dni firma Emitel będzie serwisować nadajniki telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC. Jak wygląda konkretny plan i przebieg prac? Pojawiła się konkretna lista miejsc i obszarów, gdzie w danych dniach mogą wystąpić problemy z odbiorem telewizji i radia w technologii naziemnej.

Harmonogram prac serwisowania telewizji naziemnej

Prace serwisowe są podzielone na poszczególne etapy i potrwają do piątku 24 maja tego roku. Konkretny harmonogram został opublikowany w internecie i prezentuje się następująco

Środa (22 maja):

SLR Łódź / Dąbrowa

TON Zaskrodzie

TSR Kętrzyn / ul. Łokietka

RON Mrągowo / ul. Spacerowa

RTON Jelenia Góra / Śnieżne Kotły

RTCN Gdańsk / Chwaszczyno

RON Kraków / ul. Malczewskiego

RTCN Zamość / Tarnawatka

SLR Kalisz / Chełmce

RTCN Olsztyn / Pieczewo

RTCN Katowice / Kosztowy

Czwartek (23 maja):



RTON Zakopane / Gubałówka

RTCN Żagań / Wichów

SLR Bolewice

RCN Warszawa / Raszyn

RTON Lębork / Skórowo Nowe

RTCN Lublin / Piaski

RTCN Białystok / Krynice

TSR Jabłonka / g. Oskwarkowa

RTON Koszalin / Góra Chełmska

TSR Bogatynia / g. Wysoka

TSR Łapsze Wyżne / g. Grandeus

TSR Kraśnik / ul. Lubelska

TON Plechów

RON Kraków / ul. Malczewskiego

TON Częstochowa / Błeszno

RTCN Leżajsk / Giedlarowa

Piątek (24 maja):



TSR Lubawka / Ulanowice

RTCN Gniezno / Chojna

TSR Głuszyca / Kościół

RTCN Wrocław / Ślęża

SLR Mława / Szydłówek

TSR Bardo Śląskie / wzg. Różańcowe

TSR Jedlina / g. Kawiniec

RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec

TSR Wągrowiec / ul. Mickiewicza 13a

TSR Lubawka / g. Święta

SLR Wysoka / g. Św. Anny

W przypadku każdego z punktów serwis może potrwać do kilku godzin. Przeprowadzenie prac nie oznacza całkowitego braku dostępu do telewizji czy radia. W niektórych przypadkach może wiązać się jedynie z brakiem dostępu do konkretnych kanałów i stacji.



Czym jest DVB-T2?

Telewizja naziemna w standardzie DVB-T2 to druga generacja cyfrowego sygnału naziemnego, który przed laty zastąpił technologię analogową. Jest zdecydowanie bardziej efektywny i lepszy w porównaniu do poprzednika. Nowoczesne pasmo pozwala na przesyłanie obrazu i dźwięku wyższej jakości, a także daje odbiorcom dostęp do większej liczby kanałów.

Co jest potrzebne do odbierania sygnału telewizyjnego w technologii DVB-T2? Niezbędny jest względnie nowoczesny telewizor lub specjalny dekoder. Nawet kilkuletnie odbiorniki telewizyjne poradzą sobie z nowym sygnałem, podobnie jak każdy model dostępny w sklepie z elektroniką.

