Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych około dwóch miliardów ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej, dlatego naukowcy z całego świata nieustannie pracują nad innowacyjnymi systemami jej pozyskiwania. Niedawno pisaliśmy o przełomowym materiale krystalicznym, który potrafi pozyskiwać wodę z mgły bez konieczności użycia energii, a dziś możemy zapoznać się z ciekawą koncepcją ekspresu do kawy, który ekstrahuje ją z powietrza.

I chociaż trudno oczekiwać, by urządzenie tego typu rozwiązało jeden z największych problemów współczesnego świata, to warto odnotować, że założyciele firmy Kara Water, Cody Sooden i Michael Di Giovanna, rozpoczęli działalność w 2017 roku z misją stworzenia urządzenia, które mogłoby generować czystą wodę pitną z wilgoci zawartej w powietrzu.

Jak możemy przeczytać na stronie The Spoon, wszystko dlatego, że Cody Sooden dorastał w regionie, gdzie dostęp do bezpiecznej wody pitnej był utrudniony . Zainteresował się więc technologią zamiany powietrza na wodę podczas studiów na kierunku architektura i napisał na ten temat pracę badawczą, która stała się podstawą rozwoju Kara Water.

W 2023 roku firma zdobyła nagrodę CES Best Innovation Award za urządzenie Kara Pure, które łączyło funkcje oczyszczacza powietrza, osuszacza, filtra wody i dozownika w jednym urządzeniu . W tym roku ponownie pojawiła się na targach, ale z ekspresem Kara Pod, który umożliwia przygotowanie kawy bez konieczności dolewania wody - wystarczy włożyć kapsułkę z kawą, aby rozpocząć proces parzenia.

Ekspres do kawy, który nie potrzebuje wody

Pozwala na to technologia firmy przekształcająca wilgoć z powietrza w wodę pitną, która wydaje się wręcz idealna dla urządzeń wymagających częstego uzupełniania wody, jak czajniki czy ekspresy. Według firmy Kara Pod potrafi codziennie wytworzyć około 3,2 litra, co odpowiada prawie siedmiu małym butelkom czy 18 filiżankom kawy. Co ciekawe, chociaż technologie zamiany powietrza w wodę były już wcześniej prezentowane na CES, Kara Pod jest pierwszym urządzeniem, które łączy je z domowym AGD.