Ten pocisk ma przerażającą moc. JDAM-ER zmienił samochód w pył

JDAM-ER to jedna z najpotężniejszych broni w Ukrainie

Pociski JDAM-ER mają głowicę o różnej masie. Najmniejsza zawiera ok. 90 kilogramów materiału wybuchowego, a w przypadku największej, mówimy tutaj już o 900 kilogramach, w tym 430 kilogramach samego materiału wybuchowego. Taka bomba może poczynić ogromne szkody. W porównaniu do pocisków z systemów HIMARS, jest to kilkukrotnie większe pole i siła rażenia.