Ten sztuczny mięsień jest silniejszy od ludzkiego. Cybernetyczne wszczepy nadchodzą?

Sztuczny mięsień przyszłości

Grupa naukowców z Korean Advanced Institute of Science (KAIST) zdołała stworzyć taką mieszankę materiałów, która swoimi właściwościami odpowiada ludzkim mięśniom. Najważniejszym było uzyskanie odpowiedniej elastyczności. Ta pozwala na zastosowanie innowacyjnego narządu w ludzkim ciele. Co ciekawe, sztuczny mięsień z Korei jest nawet do 17 razy silniejszy od ludzkiego!

Do stworzenia kompozytowego narządu wykorzystano kompozytowe włókna z ciekłokrystalicznego grafenu. Chociaż na całym świecie różne zespoły naukowców pracują nad wynalezieniem sztucznych mięśni, to do tej pory sukcesy na tym polu były jedynie połowiczne. Koreańscy naukowcy zwracają uwagę, że z reguły tylko kilka ich cech pokrywało się z ludzkim ciałem — różnice z kolei były dla nich dyskwalifikujące.

Sztuczne mięśnie, które są aktywnie rozwijane na całym świecie, mają doskonałe właściwości fizyczne w jednym lub dwóch kryteriach, ale żadne nie ma różnych właściwości fizycznych niezbędnych do działania jako praktyczne sztuczne mięśnie. Sang-Wook Park, profesor inżynierii materiałowej w KAIST

Medyczna rewolucja z Korei?

Dokonanie KAIST jest o tyle ważne i na swój sposób rewolucyjne, że sztuczny mięsień z Korei ma spore szanse na stanie się wierną (a nawet ulepszoną) kopią odpowiedników znanych z naszego ciała. Nie tylko posiada on odpowiednią elastyczność, ale w podobny sposób reaguje na zewnętrzne bodźce (np. kurcząc się przy spadku temperatury).

Pod wpływem światła lub ciepła wyrównana struktura cząsteczkowa zaczyna się nieregularnie kurczyć, powodując ruch. Juntae Kim, naukowiec z Inżynierii Materiałowej i Inżynierii Materiałowej w KAIST

W swoim raporcie naukowcy podali również, że w warunkach laboratoryjnych sztuczny mięsień był w stanie podnosić przedmioty w znacznie sprawniejszy sposób, aniżeli ludzie. Sztuka ta udała mu się w przypadku hantla o wadze 1 kilograma. Jego siła została oceniona na 17-krotnie większą od ludzkich mięśni.

Nowa rewolucja przemysłowa

Zdaniem Koreańczyków z KAIST, ich sztuczny mięsień może stać się ważnym elementem 4. rewolucji przemysłowej. Sztucznie wyprodukowany narząd może znaleźć zastosowanie w robotyce przyszłości, a także w innych dziedzinach przemysłu, w tym również medycznego.

Biorąc pod uwagę rozwój cybernetyki oraz sztucznej inteligencji należy przyznać, że jest to odkrycie, które w niedługim czasie na pewno zagości w wielu nowych urządzeniach. Kto wie, czy cybernetyczne wszczepy na masową skalę nie są bliżej, niż się to nam wydaje.