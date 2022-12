Chodzenie jest dla nas czynnością, którą wykonujemy automatycznie. Nie wymaga to świadomego wysiłku, przez co nie zwracamy zbyt dużo uwagi na korzyści, jakie płyną z tej formy aktywności.

Chodzenie tyłem jest świetnym wysiłkiem umysłowym

Chód tyłem jest nie tylko wysiłkiem fizycznym dla nóg, ale również umysłowym dla mózgu, który potrzebuje więcej czasu na przetworzenie informacji. Dzięki temu może poprawić się stabilność i równowaga - pozytywnie wpływa na sposób chodzenia oraz poprawia równowagę zarówno u osób zdrowych, jak i z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Dzięki chodzeniu do tyłu, idąc normalnie, stawiamy krótsze, ale częstsze kroki, co prowadzi do poprawy wytrzymałości mięśni podudzia przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia stawów.

Chodzenie tyłem może być dobrym lekiem przeciwbólowym

Dodatkowo, jeśli podczas chodzenia tyłem zwiększymy nachylenie terenu, zmieni się zakres ruchu stawów i mięśni, co może przynieść ulgę w bólu np. podczas zapalenia powięzi podeszwowej - jednej z najczęstszych przyczyn bólu pięty.

Choć niektórzy mogą się na nas dziwnie patrzeć, aktywność ta angażuje także więcej mięśni w okolicy kręgosłupa lędźwiowego. Może się to okazać szczególnie korzystne dla osób skarżących się na przewlekłe bóle krzyża.

Chcesz schudnąć? Chodź tyłem

Badania przeprowadzone wśród kobiet, które ukończyły sześciotygodniowy program treningowy marszu i biegu wstecz, wykazały zmniejszenie tkanki tłuszczowej. Wydatek energetyczny podczas chodzenia do tyłu jest niemal o 40 proc. wyższy niż podczas chodzenia do przodu z tą samą prędkością.

Chodzenie tyłem nie jest takie proste

Aby uniknąć przewrócenia się lub zderzenia podczas pierwszych prób, warto na początku ćwiczyć w zamkniętym i względnie pustym pomieszczeniu. Nabierając pewności podczas chodzenia, można spróbować z bieganiem, a nawet wybrać się na siłownię i spróbować na bieżni.

Biorąc pod uwagę korzyści płynące z chodzenia i biegania tyłem, warto rozważyć włączenie tej aktywności do naszego regularnego zestawu ćwiczeń.

