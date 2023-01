Test moczu z apką. U-Scan to gadżet, który z radością umieścisz w toalecie

Urządzenie umieszczamy w środku muszli klozetowej, nieco z przodu. Zdecydowanie nie należy go unikać podczas oddawania moczu, bo to właśnie z niego U-Scan sczytuje potrzebne dane, a te następnie wyświetla w aplikacji w naszym smartfonie. Działa przez trzy miesiące bez konieczności wymiany wkładu, no i... nie musimy go dotykać.

Zdjęcie U-Scan to pierwszy gadżet, jaki z radością umieścisz w toalecie / Withings / materiał zewnętrzny