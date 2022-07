Odpowiednie prawo szwajcarski parlament uchwalił w grudniu ubiegłego roku. W przyszłym miesiącu mają rozpocząć się prace nad budową sieci podziemnego transportu. Cargo Sous Terrain, czyli “podziemny transport towarowy", to pomysł szwajcarskich firm transportowych, logistycznych, sektora energetycznego i handlu.

Elektryczne pojazdy towarowe będą autonomiczne. Osiągną prędkość 18 km na godzinę. Będą przewozić standardowe palety lub pojemniki o takich rozmiarach. Dostępne będą też pojazdy-chłodziarki do przewożenia świeżej żywności. Nad główną linią będzie też osobna do przesyłek o mniejszych gabarytach.

Reklama

Podziemny transport ma być w pełni automatyczny. Pojazdy będą kursować bez maszynistów. Zautomatyzowany będzie też system załadunku i rozładunku towarów i transport taśmociągami z fabryk i centrów zaopatrzeniowych do podziemnych tuneli.

Wideo youtube

Po co Szwajcarom podziemna kolejka towarowa?

Po to, by centra miast uwolnić od samochodów dostawczych, a drogi między nimi - od ciężarówek. Jednym z oczywistych powodów jest to, że poszerzanie dróg w górzystej Szwajcarii jest często niemożliwe (inna sprawa, że poszerzanie dróg sprawia, że natężenie ruchu tylko wzrasta, jak wynika z badań).

Elektryczne podziemne pojazdy będą energooszczędne i ekologiczne. Niższe będą emisje dwutlenku węgla, spadnie też zanieczyszczenie powietrza. Prąd ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii.

Zdjęcie Wagoniki podziemnej kolei Cargo Sous Terrain będą przewozić towary do centrów szwajcarskich miast / CST.ch / materiały prasowe

Taka forma transportu będzie mieć jeszcze jedną zaletę - zapewne kluczową dla Szwajcarów. Podziemny, zautomatyzowany transport znacznie łatwiej będzie zaplanować z wyprzedzeniem. Nie trzeba brać pod uwagę korków, objazdów ani innych nieprzewidzianych przeszkód. Zaopatrzenie będzie działać jak w przysłowiowym szwajcarskim zegarku.

Ile będzie kosztować i kiedy powstanie Cargo Sous Terrain?

Pomysł powstał już w 2016 roku. Wtedy koszt 500 km podziemnej sieci transportowej szacowano na około 3,5 mld dolarów. Dziś zakłada się, że będzie to dziesięć razy więcej, bo 35 mld dolarów. Budowa sieci Cargo Sous Terrain potrwa do 2045 roku.

Pierwszy odcinek ma liczyć 70 km i połączyć Härkingen-Niederbipp z Zurychem. Powstanie do 2031 roku kosztem 3 miliardów dolarów. Pokryją go w całości zrzeszone w konsorcjum firmy, którym kolej będzie służyć.