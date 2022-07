Pociąg zamiast samolotu? Na jakim dystansie?

Według unijnych statystyk większość podróży samolotami to loty do 700 km. Takie odległości z powodzeniem mogą być obsługiwane przez szybką kolej, która jest przy tym bardziej przyjazna dla środowiska. Raport przeprowadzony przez międzynarodowe organizacje ekologiczne w trakcie lotu z Berlina do Paryża emitowane jest sześciokrotnie większa ilość dwutlenku węgla niż podczas tej samej trasy pokonanej pociągiem.

Kto sfinansuje szybką kolej?

Europa posiada już dobrze rozwiniętą szybką kolej. TGV we Francji, ICE w Niemczech, czy AVE w Hiszpanii. Jednak są to połączenia lokalne, w obrębie kraju. Tworzenie połączeń międzynarodowych mogłoby być bardziej kłopotliwe choćby ze względu na podział kosztów. Rozwiązanie widzi Alberto Mazzola ze Wspólnoty Kolei Europejskich. Uważa on, że kluczowym narzędziem pozwalającym sfinansować ogromne inwestycje może być dochód z handlu emisjami dwutlenku węgla

"Całkowite emisje CO2 w UE wynoszą około 3,8 miliarda ton rocznie - transport stanowi z tego ponad miliard ton. Ale jeśli zmniejszymy obecne uprawnienia do emisji dwutlenku węgla dla sektora lotniczego i drogowego, dodatkowe dochody mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie usprawnienia transportu publicznego" Alberto Mazzola

Utworzenie międzynarodowej platformy

Wspólnota Kolei Europejskich chce, żeby już za trzy lata funkcjonowała niezależna platforma do sprzedaży biletów wszystkich europejskich przewoźników, a do 2030 roku objęła również inne środki transportu. Docelowo ma oferować podróż od drzwi do drzwi łącząc transport kolejowy z dojazdem autobusem, tramwajem a nawet rowerem.

Wpływ COVID-19 i dalszy rozwój kolei

Podstawę dochodów kolei stanowią codzienne dojazdy do pracy. Niestety, w wyniku pandemii europejskie koleje straciły ponad 52 miliardy dolarów a unijne rekompensaty wypełniły zaledwie jedną piątą jej dziury. Co prawda długodystansowe podróże odnotowały wzrost to może się okazać, że pewne cięcia będą konieczne.

"Chociaż do tej pory osiągnięto wiele - Paryż-Lyon, Mediolan-Rzym, Barcelona-Madryt i Berlin-Monachium to krajowe sukcesy kolejowe - o wiele więcej jest potrzebne, jeśli ambitne cele Europejskiego Zielonego Ładu i Inteligentnej Strategii na Rzecz Zrównoważonej Mobilności ma zostać spełniona" Alberto Mazzola

Wśród polityków Unii Europejskiej jest zarówno wielu entuzjastów całego przedsięwzięcia, jak i tych, którzy patrzą w przyszłość bardzo ostrożni. Z pewnością cały proces rozwoju międzynarodowych połączeń zajmie wiele lat, ale wydaje się, że to gra warta świeczki.