W połowie ubiegłego roku inżynierowie Stratolaunch Systems poinformowali, że największy samolot, jaki kiedykolwiek wzbił się w powietrze, ukończył siódmy lot testowy, podczas którego wzniósł się na rekordową dla siebie wysokość 8200 metrów i pozostawał w powietrzu przez 3 godziny. I wygląda na to, że nie musieliśmy długo czekać na kolejne osiągnięcie tego giganta - Stratolaunch Roc kilka dni temu ponownie testował swoje możliwości, a jego lot trwał rekordowe 6 godzin.



Nasz niesamowity zespół nadal czyni postępy w harmonogramie testów i to dzięki ich ciężkiej pracy zbliżamy się bardziej niż kiedykolwiek do naszych pierwszych testów w locie hipersonicznym. Jesteśmy podekscytowani tym, co nas czeka w tym roku (...) powiedział Zachary Krevor, dyrektor generalny Stratolaunch.

Wideo youtube

Stratolaunch Roc bije kolejny rekord. 6 godzin w powietrzu

Czemu to tak imponujące? Należy bowiem pamiętać, że mamy do czynienia z ogromną jednostką o rozpiętości skrzydeł wynoszącej rekordowe 117 metrów, czyli większej niż boisko do futbolu amerykańskiego, napędzaną 6 silnikami odrzutowymi Boeinga 747 o ciągu 252 kN każdy i zdolną do uniesienia ładunku o masie 220 ton, przeznaczoną do przenoszenia i wystrzeliwania pojazdów hipersonicznych (pierwotne plany zakładały wynoszenie rakiet, ale wraz ze zmianą właściciela w 2021 roku uległy zmianie).