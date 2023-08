To nie fajerwerki, to deszcz śmierci w ukraińskim Wuhłedarze

Chociaż Wuhłedar, miasto leżące w obwodzie donieckim, ok. 50 kilometrów na południowy zachód od Doniecka, jest już pod pełną kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, to jednak Rosjanie nie przestają dokonywać tam potwornych ataków. Rosjanie bez przerwy używają zakazanej amunicji zapalającej, która doszczętnie niszczy budynki, środowisko naturalne i przyczynia się do śmierci ludności cywilnej.

Stosowanie takiego rodzaju amunicji jest zakazane w miejscach skupienia ludności cywilnej. Niestety, Rosjanie nie zważają na żadne konwencje i zasady w swojej bezpodstawnej agresji na Ukrainę. Gdyby to robili, to zwyczajnie by przegrali.

Reklama