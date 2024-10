To nie jest domek w górach. To elektrownia jądrowa z mikroreaktorem

Aurora to nowatorski mikroreaktor zaprojektowany specjalnie do pracy w odległych regionach, gdzie zimowe miesiące mogą być długie i surowe, co często wpływa negatywnie na samopoczucie mieszkańców. Oklo widzi w swoim projekcie okazję do stworzenia miejsca, które - dzięki ciepłu, energii i przytulnej atmosferze - będzie służyć lokalnym społecznościom jako centrum integracji i rozrywki.

Reaktor Aurora wykorzystuje innowacyjne podejście do jądrowego paliwa, które polega na użyciu już raz wykorzystanych materiałów jądrowych, przez co znacznie zmniejsza ilość odpadów nuklearnych. Oklo zapewnia, że technologia ta jest w pełni bezpieczna, a dzięki recyklingowi paliwa jego mikroreaktor praktycznie nie emituje gazów cieplarnianych ani nie generuje nowych odpadów radioaktywnych.

Mikroreaktor Aurora: nowe spojrzenie na energię jądrową

Aurora jest niewielkim reaktorem o mocy zaledwie 1,5 MW - to wystarczająco, aby w optymalnych warunkach zasilić około 1000 gospodarstw domowych. Reaktor ma wbudowany mechanizm bezpieczeństwa "fire-and-forget" (dosłownie: "odpal i zapomnij"), co oznacza, że jego rdzeń jest uszczelniony i nie wymaga regularnej konserwacji. Bez ruchomych części, mikroreaktor może pracować bez przerwy nawet przez 20 lat, po czym cały rdzeń jest wymieniany.

Dzięki konstrukcji umożliwiającej automatyczne chłodzenie i zatrzymanie procesu bez udziału człowieka, mikroreaktor charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Zamiast tradycyjnego, powolnego procesu moderacji neutronów stosowanego w dużych reaktorach, Aurora wykorzystuje wysoko wzbogacony uran-235, który umożliwia szybką reakcję jądrową, przy zachowaniu stabilności i wysokiej efektywności.

Zdjęcie Mikroreaktor Aurora: nowe spojrzenie na energię jądrową / Oklo

Architektura inna niż wszystkie

Jednym z kluczowych elementów Aurory jest możliwość wykorzystania ciepła wytwarzanego przez reakcje jądrowe, co podnosi wydajność energetyczną do nawet 90 proc. Odpadowe ciepło można wykorzystać na różne sposoby: do ogrzewania pobliskich budynków, odsalania wody morskiej czy wspomagania przemysłowych procesów produkcyjnych. To otwiera możliwości efektywnego wykorzystania energii jądrowej w trudnych warunkach klimatycznych lub w odizolowanych społecznościach.

Budynkowi, w którym ma zostać umieszczona Aurora, daleko też do tradycyjnego obrazu elektrowni jądrowej. Zamiast wysokich wież chłodniczych i betonowych konstrukcji, projekt budynku nawiązuje do górskiego schroniska - prosty kształt typu A z panelami słonecznymi na dachu, które zasilają systemy monitorujące i kontrolne. Dzięki tej konstrukcji, obiekt staje się niemal całkowicie samowystarczalny energetycznie i dobrze wpisuje się w krajobraz.

Wdrożenie w Idaho i plany na przyszłość

Oklo planuje zainstalować swój pierwszy mikroreaktor Aurora w pobliżu Idaho National Laboratory (INL) na zachód od Idaho Falls. W 2020 roku INL przyznało Oklu dostęp do pięciu ton zużytego paliwa jądrowego, które zostanie poddane recyklingowi i wykorzystane w pierwszym działającym mikroreaktorze.

Przed użyciem w mikroreaktorze paliwo to przejdzie proces oczyszczenia w kąpieli solnej, po czym zostanie przetworzone na małe, krążkowe wkłady. Uruchomienie pierwszej komercyjnej jednostki Aurora planowane jest na rok 2027. Amerykański Departament Energii zatwierdził właśnie projekt instalacji, która zajmie się produkcją paliwa dla mikroreaktorów Oklo.

