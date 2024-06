To nie wirus i nie haker. Twój komputer i smartfon mogą być opętane

Zdarza się, że nasze urządzenia dziwnie się zachowują. Jednak nie tylko kwestie takie jak wyskakujące nagminnie okienka czy przekierowywanie do nieodpowiednich stron internetowych powinny według duchowego zaalarmować właściciela smartfona, czy komputera, na których dzieją się podobne rzeczy.

Według Jima Peasboro, duchownego i autora książki „The Devil in the Machine: Is Your Computer Possessed by a Demon?” również nasze zachowania mogą być związane z podszeptami mieszkającego w urządzeniu złego ducha. Kapłan w swoim dziele przytacza różne przykłady opętania komputerów przez złe moce i doradza, jak sobie z tym radzić.

Reklama

Duchowny napisał książkę o opętanych urządzeniach. Przez lata badał temat

Nie wirus, nie haker, a demon. Tak zdiagnozował problem Jim Peasboro, amerykański duchowny, który badał nietypowo zachowujące się urządzenia, bo wielu wiernych miało mu zgłaszać, że źle na nich oddziałują. Jak stwierdził Peasboro: „Każdy komputer PC wyprodukowany po 1985 roku może pomieścić złego ducha”. Duchowny sam miał doświadczyć zaskakujących zachowań ze strony nowoczesnych urządzeń.

- Program zaczął zwracać się bezpośrednio do mnie, otwarcie ze mnie kpił. Napisał: „Kaznodziejo, jesteś słabeuszem, a twój Bóg jest okropnym kłamcą”. Następnie urządzenie oszalało i zaczęło drukować coś, co wyglądało jak zwykły bełkot. Później poprosiłem eksperta o zbadanie tekstu. Okazało się, że był to szereg nieprzyzwoitości napisany w 2800-letnim dialekcie mezopotamskimi! — zarzekał się duchowny.

Zdjęcie Według duchownego wpływ na strzelaniny w amerykańskich szkołach mogły mieć podszepty demonów, które opętały komputery. / ABO / Science Photo Library / AFP

Egzorcyzmy komputera. Według niektórych urządzeniami sterują złe moce

Choć mogłoby się wydawać, że „diabeł w komputerze” to metafora odnosząca się do negatywnego wpływu niektórych treści, które można znaleźć w sieci, w przypadku Peasboro jak widać, nie chodziło tylko o przestrogę, ale nakreślenie problemu w postaci faktycznego zasiedlania urządzeń przez złe moce. Aby się ich pozbyć, trzeba według duchownego przeprowadzić egzorcyzmy — nie tylko związane z działalnością religijną, ale też z wymianą komponentów.

- Technicy mogą wymienić dysk twardy i ponownie zainstalować oprogramowanie, pozbywając się tym samym na stałe złego ducha — stwierdził duchowny.