To niesamowite, Ukraińcy ratują Rosjan z powodzi na Dnieprze

Pojawiły się też informacje od mieszkańców kilku wsi leżących przy brzegach Dniepru, że dziesiątki rosyjskich żołnierzy utonęło lub zostało rannych tuż po zniszczeniu tamy na Dnieprze. Wszyscy mieli stacjonować w okolicach brzegu rzeki. Rosyjskie władze okupacyjne miały nie poinformować o akcji swoich oddziałów stacjonujących nad Dnieprem, by nie ujawnić zamiarów związanych z atakiem na tamę. Cała akcja miała wyglądać, jak najbardziej to możliwe, realistycznie.

Ukraina walczy z barbarzyństwem rosyjskiej armii

Analitycy wojskowi i przedstawiciele Sił Zbrojnych Ukrainy tłumaczą, że Rosjanie wysadzili tamę na Dnieprze w Nowej Kachowce, by powstrzymać wielką ukraińską kontrofensywę. W najbliższych dniach może dojść do międzynarodowego śledztwa pod egidą ONZ, które doprowadzi do tymczasowego zawieszenia broni po obu stronach w celu możliwości bezpiecznego wysłania nad Dniper ekipy śledczych, którzy przeprowadzą audyt zniszczonej tamy.

Wołodymyr Zełenski opublikował wpis, w którym pokazał ogromne różnice, jakie dzielą cywilizowanych Ukraińców od barbarzyńskich Rosjan. — Podczas gdy rosyjskie zło terroryzuje i niszczy wszystkie żywe istoty, my robimy i będziemy robić wszystko, aby ocalić każdą żywą istotę! Tysiące zwierząt zostało uwięzionych w powodzi po zniszczeniu tamy i innych konstrukcji elektrowni wodnej Kachowka przez Rosję. Pamiętamy, że człowieczeństwo oznacza troskę nie tylko o siebie nawzajem, ale o wszystkie żywe istoty. My, Ukraińcy, ratujemy i chronimy życie. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają! - napisał Wołodymyr Zełenski.