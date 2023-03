Tsunami amerykańskich pojazdów wojskowych w Porcie Gdynia. Jest nagranie

Pojazdy należą do Zespołu Bojowego 3. Brygady Pancernej 1. Dywizji Kawalerii armii Stanów Zjednoczonych, które do Polski przybyły w związku z operacją Atlantic Resolve. Jest to regularne, na zasadzie rotacyjnej, rozmieszczanie sił bojowych Stanów Zjednoczonych w europejskich krajach NATO.

Flota czołgów, pojazdów opancerzonych, cystern czy transporterów przybyła do naszego kraju 9 miesięcy temu i została rozmieszczona w wielu obszarach Środkowej Europy. Teraz pojazdy zostały przygotowane do powrotu do Stanów Zjednoczonych. W ich miejsce już pojawią się nowe.

