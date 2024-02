Spis treści: 01 Twój e-PIT - jak to działa?

Twój e-PIT - jak to działa?

Od 15 lutego 2019 roku Polacy mogą korzystać z usługi Twój e-PIT, czyli możliwości elektronicznego rozliczania deklaracji podatkowej za rok poprzedni. To popularne i przydatne rozwiązanie, dzięki któremu w łatwy sposób rozliczymy się z fiskusem. Nie trzeba udawać się osobiście do urzędu skarbowego, ani nigdzie indziej - wszystkie formalności są wykonywane online.

Usługa Twój e-PIT pozwala na rozliczenie zeznań podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Dla przykładu, pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę czy umowy cywilnoprawne logują się do systemu od 15 lutego 2024 roku, a tam powinno czekać na nich gotowe zeznanie w oparciu o dane przesłane przez pracodawców. Wystarczy sprawdzić poprawność informacji i zaakceptować dokument cyfrowo.

PIT online nie działa?

Zanim rozpocznie się sezon na rozliczanie podatków, usługa Twój e-PIT będzie niedostępna - nie będzie działać przez prawie dwa tygodnie, od 2 do 14 lutego 2024 roku. Wszystko przez prace konserwacyjne, które zostały zaplanowane na ten okres. Nie są one przypadkowe - mają przygotować system na dużą liczbę logowań w krótkim czasie. W poprzednich latach zainteresowanie rozliczaniem PIT online było tak spore, że prowadziło to do problemów z serwerami, a nawet wyłączania usługi.

W tym roku serwery mają zostać odpowiednio przygotowane jeszcze przed. Co ważne, wyłączenie usługi w niczym nie przeszkodzi podatnikom. Rozliczanie PIT online i tak będzie dostępne dopiero od 15 lutego. Do tego czasu nie możemy rozliczać swoich zeznań, dlatego wspomniane prace nie obędą się ze stratą dla któregokolwiek podatnika.

Rozliczanie PIT online - ulgi

Czas pozostały do rozliczania PIT za 2023 rok można wykorzystać np. na zapoznanie się z dostępnymi ulgami. Nawet rozliczając PIT online możemy skorzystać z różnych ulg, które nam przysługują. Nie tak dawno informowaliśmy o uldze na internet, ale to nie wszystko. Podatnicy mogą odliczyć od podatku znacznie więcej, jak na przykład:

rozliczenie roczne wspólnie z dzieckiem,

ulga dla pracujących seniorów,

wspólne rozliczenie małżonków,

ulga dla młodych,

ulga dla rodzin 4+,

ulga na internet ,

, ulga rehabilitacyjna,

ulga na termomodernizację,

ulga na remont i modernizację wydatków,

ulga na leki,

ulga abolicyjna.

Podczas rozliczania podatku przez internet należy wskazać, z których ulg chcemy skorzystać. Te nie wymagają od nas przesłania żadnych dodatkowych danych czy dokumentów. Mogą jednak wymagać dalszej weryfikacji - w tej sprawie skontaktuje się z nami pracownik urzędu skarbowego.