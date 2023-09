Twój telefon podsłuchuje cię każdego dnia. Po co to robi?

Oprac.: Agnieszka Tkacz Technologia

Podejrzenie, że telefony nas podsłuchują, nie wzięło się znikąd. Najpierw zastanawiasz się ze znajomymi, z której restauracji zamówić jedzenie, a potem nie możesz się pozbyć reklam fast foodów. Łączysz kropki, a następnie dochodzisz do prostego wniosku. Telefon cię podsłuchał. Czy mikrofon w naszym telefonie naprawdę może zostać użyty do zbierania danych? Okazuje się, że to skomplikowane.

Zdjęcie Czy telefony rejestrują dźwięki z otoczenia? / 123RF/PICSEL