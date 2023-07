Ukraina masowo ostrzela Krym pociskami Storm Shadow? Wymowny film

Od momentu pojawienia się w Ukrainie pocisków Storm Shadow, Rosjanie są w ogromnej panice. Broń ta niszczy wrażliwe obiekty za linią frontu i praktycznie nic nie daje możliwości obrony przed nią.

Ukraińska armia właśnie wypuściła ciekawy film. W zabawnej konwencji dają w nim do zrozumienia, że wykorzystają pociski Storm Shadow do częstego ostrzeliwania Krymu.

Ukraińcy dalej głoszą chęć odzyskania Krymu. Pociski Storm Shadow mają im pomóc osłabić Rosjan na półwyspie.

"Nasza prognoza pogody na Krymie? Będzie burza"

Brytyjsko-francuskie pociski Storm Shadow to broń, która daje Ukraińcom ogromną przewagę. Wykorzystują ją do ataków na ważne punkty rosyjskiej armii i kluczową infrastrukturę jak mosty. Zasięg aż 560 kilometrów sprawia, że te pociski mogą lecieć daleko za linię frontu, nawet do Moskwy.

Reklama

Pociski Storm Shadow mogą zostać wykorzystane do ostrzału kluczowych instalacji na Krymie, co mógł zapowiedzieć Kijów w jednym ze swoich najnowszych filmów. W nim w prześmiewczy sposób zapowiadają, że najbliższy sezon wakacyjny dla Rosjan na Krymie będzie bardzo nieprzyjemny. Ironicznie zwracając się do niechcianych gości na krymskich plażach, zapowiadają "silne burze" w te wakacje.