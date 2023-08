S-200 Wega to przeciwlotniczy system rakietowy dalekiego zasięgu, którego początki sięgają 1958 roku, kiedy to biuro konstrukcyjne KB-1 rozpoczęło prace nad nowym mobilnym systemem przeciwlotniczym dalekiego zasięgu. Założenie to nie zostało w pełni zrealizowane, ponieważ czas zwijania i przygotowania S-200 do transportu wynosił ponad półtorej godziny, więc z pewnością nie był to mobilny system.



S-200 Wega pamięta lata 50. ubiegłego wieku

Niemniej charakteryzował się możliwością zwalczania celów poruszających się na dużych wysokościach, takich jak samoloty zwiadowcze czy bombowce, co czyniło z niego bardzo przydatne wyposażenie. Z biegiem czasu system doczekał się wielu modernizacji i modyfikacji, np. głowicy odpornej na zakłócenia aktywne, możliwości startu rakiet bez konieczności namierzania przez wyrzutnię, opcji atakowania dwóch celów jednocześnie czy zwiększenia zasięgu.



Była też wersja eksportowa, S-200WE Wega-E, która cechowała się zasięgiem 240 km i mogła zwalczać do pięciu celów jednocześnie - trafiła ona na wyposażenie Sił Zbrojnych RP, Węgier, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemiec Wschodnich, Syrii, Libanu, Iranu i Korei Północnej.

W efekcie pociski, jakimi dysponują Ukraińcy, mogą razić cele powietrzne w odległości 300 km i na wysokości 40 km, a ich zasięg w wersji ziemia-ziemia powinien być jeszcze większy. Jak przekonuje brytyjski wywiad, zdecydowanie mają szansę sięgnąć terytorium Rosji, co ma ogromne strategiczne znaczenie, ponieważ prezydent Władimir Putin prawdopodobnie zaatakował Ukrainę, wierząc, że będzie to miało niewielki wpływ na Rosjan.