Ukraińcy już atakują Rosjan amunicją kasetową m.in. z Polski

Zatem Siły Zbrojne Ukrainy nie tylko dostały ważne dla nich pociski kalibru 155 mm m.in. z USA i Polski do setek haubic, ale również są one w wersji kasetowej, a to oznacza, że ich zdolności bojowe znacznie wzrosną w walce z rosyjskim agresorem. CNN podaje, powołując się na US Army’s eArmor, że pociski z bronią kasetową (DPICM), wystrzeliwane z haubic 155 mm, posiadają śmiertelny zasięg 10 metrów kwadratowych, jednocześnie mogą pokryć obszar ok. 30 000 metrów kwadratowych mniejszą subamunicją.

