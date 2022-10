Na serwisach społecznościowych pojawił się świetny materiał filmowy pochodzący z pokładu śmigłowca Mi-8. Ukraińscy piloci pokazali tam kunszt swoich zdolności w trakcie bardzo niskiego lotu tuż nad lustrem rzeki Siewierski Doniec, na trasie z Łymana do Izium. W ten sposób chcieli oni uniknąć namierzenia przez rosyjskie radary i zestrzelenia.

Na filmie widoczne jest miasto Swiatohirśk, znajdujące się w obwodzie donieckim, w rejonie kramatorskim. Trzeba przyznać, że miejsce to zapiera dech w piersi swoją malowniczością. Na skałach leży tam Ławra Świętogórska obecnie skąpana w jesiennej feerii barw. W pewnym momencie, piloci niemal dotykają wody śmigłowcem, tuż po przelocie nad mostem.

Reklama

Mi-8 unika wykrycia przez radary i zestrzelenia

Mi-8 to jeden z najpopularniejszych śmigłowców wielozadaniowych. Niskie loty i uniki są dla niego bułką z masłem. Maszyna może pochwalić się ogromną wytrzymałością i niezawodnością. Ukraińcy wykorzystują obecnie Mi-8 m.in. w obwodzie charkowskim i donieckim, gdzie dzięki nim mogą transportować żołnierzy czy sprzęt, a nawet dokonywać ataków na pozycje Rosjan w okolicach Swatowa w obwodzie ługańskim.

Maszyna została opracowana w biurze konstrukcyjnym Michaiła Mila na początku lat 60. XX wieku, czyli jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Docelowo miała ona zastąpić lżejszy śmigłowiec Mi-4. Pierwsze loty Mi-8 odbyły się w 1961 roku, a seryjną produkcję rozpoczęto 4 lata później.

Na jej podkładzie zmieści się 3-osobowa załoga, a także 30 żołnierzy, 12 noszy, 4000 kilogramów ładunku wewnątrz lub 5000 kilogramów podwieszonego na zewnątrz. Jeśli chodzi o silniki, to są to dwa turbowałowe Klimov TW2-117 o mocy 1105 kW każdy. Mi-8 może odbywać loty z maksymalną prędkością 250 km/h, na pułapie do 4500 metrów i w odległości ok. 450 kilometrów. Dotychczas wyprodukowano ponad 17 tysięcy tego typu maszyn.