USA niszczą ostatni ze znanych arsenałów broni chemicznej na świecie

Amerykańska armia potwierdziła w wypowiedzi dla The New York Times, że kończy właśnie proces niszczenia ostatniego ze znanych arsenałów broni chemicznej na świecie... Swojego własnego, do czego zobowiązała się już w 1993 roku.

USA niszczą ostatni ze znanych arsenałów broni chemicznej na świecie /U.S. Army Chemical Materials Activity /domena publiczna