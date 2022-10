Nowe prawo zostało przyjęte na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego.

Głosi ono, iż niezależnie od producenta, do jesieni 2024 roku wszystkie nowe telefony komórkowe, tablety, aparaty cyfrowe, słuchawki i zestawy słuchawkowe, podręczne konsole do gier wideo i przenośne głośniki, e-czytniki, klawiatury, myszy, przenośne systemy nawigacyjne, słuchawki, które można ładować za pomocą kabla przewodowego, działające z mocą dostarczaną do 100 W, sprzedawane na terenie Unii Europejskiej będą musiały być wyposażone w port USB typu C.

Dodatkowo zgodnie z nowymi przepisami będziemy mogli wybrać, czy sprzęt chcemy zakupić z ładowarką czy bez niej. Konsument będzie też lepiej poinformowany odnośnie charakterystyki ładowania nowych urządzeń, dzięki dedykowanym etykietom.

Nieco później, bo od wiosny 2026 roku obowiązek ten obejmie także laptopy.

Co więcej, wszystkie urządzenia obsługujące szybkie ładowanie będą teraz miały taką samą prędkość ładowania, dzięki czemu użytkownicy będą mogli ładować swoje urządzenia tak samo szybko za pomocą dowolnej kompatybilnej ładowarki.

Ładowarka USB-C. Ujednolicenie standardu to dobry krok dla środowiska

Nowy przepis wprowadza wygodę, ale i oszczędności. Szacuje się, że wprowadzony standard doprowadzi do spopularyzowania ponownego wykorzystania ładowarek i pomoże konsumentom zaoszczędzić do 250 milionów euro rocznie, które potencjalnie mogłyby być wydane na już niepotrzebne ładowarki. Co roku w Unii Europejskiej wyrzucone oraz nieuważne ładowarki stanowią około 11 tysięcy ton odpadów elektronicznych.

Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do produktów wprowadzonych do obrotu przed datą rozpoczęcia stosowania.