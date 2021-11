Amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych (DARPA) zainicjowała nowy projekt, który przywodzi na myśl sceny z filmów sci-fi. Nazywa się on B-SURE i przewiduje powstanie na orbicie Ziemi dziesiątek fabryk, w których będą wykorzystane możliwości mikroorganizmów w produkcji paliwa i żywności.

Pentagon już teraz musi zabezpieczyć interesy Stanów Zjednoczonych z myślą o planach kolonizacyjnych Księżyca czy Marsa, a także działalności żołnierzy w przyszłej militarnej stacji orbitalnej, która ma powstać na orbicie naszej planety oraz bazach na Srebrnym Globie. Łańcuch dostaw najważniejszych produktów nie może być w żadnym stopniu zależny od Ziemi.

"Program B-SURE to fundamentalne badanie, które ma na celu zbadanie przystosowania drobnoustrojów do warunków kosmicznych. Bioprodukcja to wschodzący sektor przemysłu biotechnologicznego. Dzięki niemu będziemy mogli w tani, szybki i skuteczny sposób korzystać z żywych systemów, takich jak mikroorganizmy, komórki zwierzęce lub komórki roślinne w produkcji" - czytamy w oświadczeniu DARPA.

Zdjęcie DARPA chce zbudować fabryki na orbicie / NASA / materiały prasowe

Projekt już w ciągu kilku najbliższych lat ma zaowocować powstaniem innowacyjnych technik wytwarzania materiałów w kosmosie przy użyciu sprzętu do fermentacji, surowców i drobnoustrojów, z których każdy przetwarza surowiec w inną użyteczną cząsteczkę, materiał lub produkt. Oprócz Pentagonu, podobne plany ma wiele amerykańskich firm. Już w przyszłym roku na orbicie ma powstać pierwsza szklarnia.

Ta technologia znajdzie również zastosowanie na Ziemi. Dzięki niej będziemy mogli lepiej zadbać o środowisko naturalne, bardziej ekologicznie przetwarzając niepotrzebne materiały i produkować z nich nowe. Rząd USA pragnie, by innowacyjne i w pełni ekologiczne technologie były stosowane już w pierwszej fazie powrotu na Księżyc.