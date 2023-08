W Krakowie pojawiły się naklejki grupy Wagnera. "Jesteśmy tutaj"

Ma ona na celu zastraszenie mieszkańców Polski. Kreml chce wmówić Polakom, że grupa Wagnera zaatakuje nasz kraj, jeśli w dalszym ciągu polskie władze będą udzielały pomocy Ukrainie. Nie bez znaczenia jest też fakt nadchodzących dużymi krokami wyborów parlamentarnych. Władimir Putin ma nadzieję, że wygra opozycja związana z Niemcami, która może zmienić zdanie w kwestii dalszego zaangażowania w Ukrainie.

Nie obawiajmy się żałosnych rosyjskich prowokacji

Analitycy wojskowi uważają jednak, że nie powinniśmy przejmować się tego typu rosyjskimi prowokacjami, chociaż będą one coraz częstsze. Nasz kraj jest bezpieczny. Granice są dobrze chronione i ostatnie incydenty z pociskami czy śmigłowcami nie wpłyną na zmianę tej sytuacji. Poza tym Polska należy do NATO i każdy atak na nasz kraj spotka się z adekwatną odpowiedzią.

Rosja i Białoruś to terrorystyczne kraje rządzone przez reżimowe władze. Wszelkie ich ataki na Polskę pokazują tylko, z jakimi sąsiadami mamy do czynienia. Polska armia i władze nie realizują żadnych tego typu prowokacji i cyberataków na Białoruś czy Rosję, a te dwa kraje o zawsze to czyniły zupełnie bez powodu, tylko z czystej historycznej nienawiści do naszego kraju.