Rosjanie nie mają łatwego życia przez agresję swojej armii na Ukrainę. Nałożone na ten kraj potężne sankcje już przynoszą pierwsze opłakane efekty. Wielkie koncerny wstrzymały dostawy nowych urządzeń elektronicznych i komponentów do ich naprawy.

Ten fakt mocno daje się już we znaki krajowym operatorom. Jako że muszą oni przetrwać i ratować za wszelką cenę sprzedaż swoich produktów i usług, zmuszeni zostali do sięgnięcia po używane urządzenia lub te zwrócone przez klientów.

To świetna okazja dla naszej firmy, aby zaoferować klientom dodatkowy sposób na oszczędności przy okazji chęci zakupu wysokiej jakości gadżetów. powiedział Paweł Suchowarow, szef rozwoju sieci detalicznej MTS.

Obecnie w punktach największych operatorów, w tym MTS, można dostać używane smartfony, które zostały odświeżone, by wyglądały jak nowe. Przecenione modele oferowane przez np. MTS to urządzenia, które zostały zwrócone w ciągu 14 dni lub mają uszkodzone opakowania.

Obywatele również sami coraz częściej sięgają po używane urządzenia mobilne. W związku z tym wzrosły ceny używanych smartfonów, które oferowane są w sklepach internetowych. Jak podaje rosyjska gazeta Kommersant, Rosjanie mocno też zainteresowali się smartfonami produkowanymi w Chinach. Ich sprzedaż podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Wszyscy ci, których nie stać na nowe i używane smartfony, zwyczajnie pozostają przy obecnie posiadanych. Warunki ekonomiczne Rosjan pogarszają się z tygodnia na tydzień.

Firma MTS poinformowała o spadku zysku netto w pierwszym kwartale o aż 76,2 proc. w stosunku do zeszłego roku. Eksperci z rynku urządzeń mobilnych uważają, że sytuacja nie poprawi się do końca roku, a w przyszłym nie ma co oczekiwać, wzrostów sprzedaży nowych smartfonów, a zwłaszcza tabletów.