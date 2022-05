Spis treści: 01 Smartfon do 1000 zł. Realme 9i

02 Jaki Samsung do 1000 zł. Ranking smartfonów

03 Telefon Xiaomi do 1000 zł

04 Vivo. Najlepsze smartfony do 1000 zł

Smartfon do 1000 zł nadal powinien posiadać wszystkie najważniejsze funkcje, oferując tym samym uniwersalność i niezawodność. Wiadomo, że niska cena odbywa się kosztem kilku kompromisów. Jaki smartfon do 1000 zł wybrać i co należy wiedzieć?

Smartfon do 1000 zł. Realme 9i

Jedną z najbardziej atrakcyjnych propozycji wśród smartfonów do 1000 zł jest Realme 9i, za którego aktualnie trzeba zapłacić 999 złotych.

Urządzenie oferuje sprawdzony system operacyjny Android 11. Za wydajność smartfona odpowiada procesora Snapdragon 680, który został stworzony przez czołowego producenta chipsetów.

Oprócz tego na pokładzie znajdziemy 4GB pamięci RAM i aż 128 GB pamięci na zdjęcia i muzykę. Za jakość zdjęć odpowiada aparat o rozdzielczości aż 50 Mpix. Do tego, w tak niskiej cenie dostajemy ekran z częstotliwością odświeżania 90 Hz.

Jaki Samsung do 1000 zł. Ranking smartfonów

Wśród propozycji smartfonów do 1000 złotych nie może zabraknąć propozycji lidera klasyfikacji sprzedaży urządzeń mobilnych.

Samsung produkuje nie tylko flagowce, a w jego ofercie znajduje się kilka wartych uwagi, budżetowych modeli. Jednym z nich jest Samsung Galaxy M12, którego można kupić za kwotę w okolicach 699 złotych.

Zdjęcie Samsung Galaxy M12 to jedna z budżetowych propozycji. / materiały prasowe

Za jego wydajność odpowiada autorski, ośmiordzeniowy procesor Exynos 850. Na pokładzie znajdziemy również Androida 11, 4GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej.

W tym przypadku za jakość zdjęć odpowiada konfiguracja aparatów, składająca się z czterech obiektywów. Główny z nich robi zdjęcia o rozdzielczości 48 Mpix.

Telefon Xiaomi do 1000 zł

W przypadku rankingu smartfonów do 1000 złotych nie można zapomnieć o producencie, który właściwie wybił się na tworzeniu budżetowych modeli telefonów. Xiaomi zjednało sobie konsumentów oferując niskie ceny w stosunku do wydajności urządzeń. Jednym z najlepszych wyborów spośród ich propozycji smartfona do 1000 złotych jest z pewnością Xiaomi Redmi 10.

Zdjęcie Xiaomi ma w swojej ofercie ciekawe smartfony do 1000 zł. / materiały prasowe

Za 999 złotych dostaniemy ekran z częstotliwością odświeżania 90 Hz, 4GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Nie można też zapomnieć o pojemnej baterii 5000 mAh, która pozwoli urządzeniu pracować przez długie godziny.

Vivo. Najlepsze smartfony do 1000 zł

W przypadku, gdy wybierasz smartfon do 1000 zł, koniecznie zwróć uwagę na propozycję Vivo.

Model Y33s w cenie zaledwie 899 złotych oferuje aż 8 GB RAM. Świetnej jakości zdjęcia będzie mógł nim zrobić dzięki aparatowi 50 Mpix.

Na pokładzie znajdziesz również procesor MediaTek MT6769T Helio G80 i system Android 11.