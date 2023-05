WallPen namaluje każdy obraz na ścianie. Wystarczy wybrać go na tablecie

Zdjęcie Drukarka ścienna wallPen jest w stanie wykonywać rysunki na ścianach, których wysokość dochodzi do kilku metrów / zdjęcie: wallPen / domena publiczna

Wszystkie części drukarki mieszczą się w sześciu torbach, z których najcięższa waży 25 kilogramów. Aby przygotować ją do pracy należy ustawić ją przy ścianie, na której zamierzamy wykonać rysunek. Potrzebne nam jest jedno narzędzie i 10 śrub do złożenia statywu i głowic drukujących. Producent drukarki ściennej chwali się, że do jej obsługi wystarczy jeden człowiek. WallPen jest gotowa do pracy już po 5 minutach, kiedy tylko właściwie zainstalowana zostanie szyna, po której drukarka będzie się poruszać.



Zdjęcie Do wykonania rysunku na ścianie potrzebny jest tablet ze specjalnym oprogramowaniem firmy wallPen / zdjęcie: wallPen / domena publiczna

Obsługa wallPen E1plus po złożeniu jest bardzo prosta. W zestawie otrzymujemy tablet z aplikacją wallPen Android. Na komputerze PC lub laptopie (Windows lub MacOS) musimy zainstalować oprogramowanie RIP "wallPen Processor", dzięki któremu możemy przygotować rysunek do "wydrukowania" na ścianie. Program przetwarza obrazy do pliku .wallpen, a samo oprogramowanie stanowi część całego zestawu. Potem już tylko wystarczy wgrać odpowiedni plik obrazu do systemu urządzenia i drukarka zaczyna pracować.

Zdjęcie Rysunki na ścianach wykonane przez drukarkę wallPen zachwycają precyzją / zdjęcie: wallPen / domena publiczna

Drukarka ścienna wallPen E1plus wykorzystuje cztery oddzielne głowice atramentowe typu drop-on-demand (DOD), co pozwala na drukowanie w całej palecie kolorów. Atrament musimy zakupić w firmie wallPen i jest dostarczany w specjalnych butelkach o pojemności 200 ml.

Drukarka porusza się na specjalnej platformie na kółkach, która automatycznie przesuwa się wzdłuż ściany. Jej ruch kontrolują czujniki laserowe, które zostały opatentowane przez niemieckiego producenta. Jeśli zdecydujemy się wykonać obraz na zewnątrz, wtedy może być konieczne zainstalowanie szyn, po których wallPen E1plus będzie się poruszać.



Firma wallPen zapewnia, że ich drukarki są w stanie wykonać nawet najbardziej precyzyjne rysunki, które będą bardzo dobrze prezentować się na ścianach przez wiele lat. Urządzenie nie należy do najtańszych, gdyż koszt podstawowego zestawu to prawie 40 tysięcy euro. Oprogramowanie jest jednak regularnie uaktualniane, a firma w ramach pakietu startowego oferuje dwudniowe szkolenie dla dwóch osób w fabryce w Etzbach.