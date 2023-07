Ważna zmiana od 14 lipca. Chodzi o twój dowód osobisty

Spis treści: 01 Cyfrowy dowód osobisty wreszcie ważny

02 Dowód osobisty w telefonie. Gdzie skorzystasz?

03 Polacy kochają mObywatela

04 Po co nam mObywatel? Długa lista usług cyfrowych

Cyfrowy dowód osobisty wreszcie ważny

W połowie czerwca prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o aplikacji mObywatel. Na jej mocy może dojść m.in. do zrównania fizycznych dokumentów tożsamości (jak dowód osobisty) z ich cyfrowymi odpowiednikami. To oznacza, że mDowód Osobisty pozwoli na legitymowanie się wszędzie tam, gdzie potrzebny będzie dokument tożsamości.

Wyczekiwana przez wielu nowa funkcja będzie dostępna od 14 lipca 2023 roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dotrzymany zostanie termin jej wdrożenia. Mogliśmy spodziewać się startu nowej funkcji mObywatela w okolicach lata i tak też się stanie. Obecnie dopilnowywane są ostatnie formalności, w tym m.in. szkoleni są urzędnicy.

Nowa wersja aplikacji – mObywatel 2.0. – docelowo to będzie nasz cyfrowy asystent do kontaktu z urzędami. Aplikacja rządowa będzie przypominać, porządkować i informować o korespondencji urzędowej, a także umożliwiać e-płatności urzędowe i posługiwanie się cyfrowymi dokumentami tak, jak tymi tradycyjnymi. Janusz Cieszyński, Minister cyfryzacji

Dowód osobisty w telefonie. Gdzie skorzystasz?

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, posiadacze mDowodu Osobistego w aplikacji mObywatel nie będą musieli mieć ze sobą portfela. Czy to w urzędzie, banku czy chcąc np. zagłosować w wyborach powszechnych - legitymowanie odbywać się będzie mogło przy pomocy mobilnej aplikacji i cyfrowego dokumentu tożsamości.

Zrównanie mDowodu z fizycznym dokumentem jest zatem potraktowane bardzo dosłownie i rzeczywiście, wirtualny dowód osobisty będzie w stanie zastąpić ten noszony do tej pory w portfelu. Obecnie trwają szkolenia i wdrażanie urzędników w nową rzeczywistość. Samo legitymowanie się będzie proste. Osoba będzie musiała pokazać telefon z włączoną aplikacją i mDowodem. Tam znajdować się będą nasze informacje i specjalny kod QR.

Polacy kochają mObywatela

Nie bez powodu coraz więcej Polaków instaluje aplikację do gromadzenia swoich dokumentów i załatwiania spraw urzędowych. Aplikacja mObywatel zamiast dowodu osobistego? Zdecydowanie tak. To duże ułatwienie, tym bardziej że rządowy projekt jest regularnie rozwijany i poprawiany. Cyfryzacja w sferze usług publicznych nie zwalnia, a wręcz przeciwnie - nabiera tempa.

W ciągu ostatnich dwóch lat liczba pobrań aplikacji mObywatel wzrosła pięciokrotnie. To świadczy o tym, że cyfryzacja usług publicznych jest potrzebna, a społeczeństwo oczekuje tych zmian. Na bieżąco analizujemy potrzeby użytkowników. Z badań wynika, że oczekiwania są takie, aby aplikacja pomagała obywatelom załatwić sprawy urzędowe – w dowolnym miejscu i czasie. Janusz Cieszyński, Minister cyfryzacji

Pierwszy kwartał 2023 roku to ponad milion pobrań aplikacji mObywatel. Łącznie program przekroczył barierę aż 10 milionów pobrań. Jest to zatem bardzo szybko rosnąca popularność, która idzie w parze z rozwojem funkcjonalności i oferowanych usług. Teraz wszyscy czekają na mDowód Osobisty - i nie ma w tym nic dziwnego. Od samego początku była to wyczekiwana funkcja, która znacząco ułatwi legitymowanie się w wielu codziennych sytuacjach.

Po co nam mObywatel? Długa lista usług cyfrowych

Lista zalet i korzyści aplikacji mObywatel jest bardzo długa. Wśród nich należy wymienić:

Wirtualny portfel z dokumentami, a w nim dowód osobisty, prawo jazdy czy certyfikat COVID-19

dowód osobisty, prawo jazdy czy certyfikat COVID-19 mPojazd , a w nim informujące o dowodzie rejestracyjnym czy polisie OC

, a w nim informujące o dowodzie rejestracyjnym czy polisie OC Legitymacja emeryta-rencisty

mLegitymacja studencka czy mLegitymacja szkolna - cyfrowy dokument uprawniający do zniżek i nie tylko

- cyfrowy dokument uprawniający do zniżek i nie tylko Dostęp do eRecepty i eSkierowań

Karta Dużej Rodziny

Bilkom, czyli bilety kolejowe kupione na przejazd pociągiem u niektórych przewoźników

