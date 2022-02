Weź udział w akcji hakerów Anonymous i uświadom Rosjan, co się dzieje

Anonymous napisali na swoim profilu na Twitterze, że nowa akcja jest związana z funkcją, która dostępna jest w Google Maps, a mianowicie recenzowaniem firm czy restauracji. Każdy może wybrać sobie dowolny obiekt na terytorium Rosji i zamiast wychwalać usługi czy jedzenie, napisać krótki komentarz, który uświadomi Rosjanom, co się dzieje na Ukrainie.

- Przejdź do Map Google. Wybierz terytorium Rosji. Znajdź restaurację lub firmę i napisz recenzję. Pisząc recenzję wyjaśnij, co dzieje się na Ukrainie - napisali Anonymous na Twitterze, zachęcając do większej aktywności w wojnie z Rosją.

Pod wpisem haktywistów pojawiły się podpowiedzi, jakie komentarze można zostawić w wybranych firmach czy restauracjach. - Jeśli nie wiesz, co napisać, oto przykładowy tekst: Jedzenie było przepyszne! Niestety Putin popsuł nam apetyty, najeżdżając Ukrainę. Sprzeciw się swojemu dyktatorowi, przestań uczestniczyć w zabijaniu niewinnych ludzi! Twój rząd cię okłamuje. Działaj! - podpowiadają Anonymous.

Najważniejsze, by wybrać najpopularniejsze obiekty, w których chcemy zostawić antywojenną recenzję. Dzięki temu dotrzemy do największej grupy nieświadomych sytuacji Rosjan. To bardzo istotne, ponieważ w ten sposób można skutecznie walczyć z dezinformacją i zmotywować Rosjan do podjęcia prób obalenia Putina lub jego rządu.