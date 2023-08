Niszczycielska artyleria 155 mm w Ukrainie

Jeden z wiceministrów obrony Ukrainy, Wołodymyr Hawryłow, w rozmowie dla programu Ukrinform TV stwierdził, że zniwelowane przewagę liczebną rosyjskiej artylerii. - Rosja straciła przewagę w artylerii, podobnie jak na początku tej wojny, mimo że ma więcej dział - stwierdził Hawryłow. Według niego Ukraina ma równe siły artyleryjskie z Rosją, co strategicznie ma dawać przewagę Ukraińcom.

Wszystko dzięki nowocześniejszej i bardziej precyzyjnej artylerii kalibru 155 mm, którą Ukraina dostała od Zachodu. Według Hawryłowa 100 zagranicznych dział kalibru 155 mm jest wart więcej niż 300-400 dział 152 mm rosyjskiego standardu. - Aby trafić w jeden cel kalibrem 152 mm, potrzeba od 9 do 12 amunicji, to według standardów kalibru 155 - maksymalnie trzy. Z tego wynika, że jedno działo kalibru 155, zastępuje co najmniej 3-4 działa kalibru 152 - wyjaśnił wiceminister.