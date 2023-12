Spis treści: 01 Pracowity rok NATO

02 Polskie myśliwce w akcji. Jaki mamy sprzęt?

03 Jakim sprzętem dysponuje NATO?

Pracowity rok NATO

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez NATO, siły powietrzne wchodzące w skład sojuszu w Europie miały ręce pełne roboty. W ciągu całego 2023 roku wykonano ponad 300 lotów, których celem było przechwycenie rosyjskich samolotów wojskowych. Tym zdarzało się przestrzeń powietrzną krajów członkowskich sojuszu, co spotykało się z szybką reakcją myśliwców.

Miało to miejsce głównie na tzw. wschodniej flance NATO. Najwięcej przechwyceń miało miejsce w regionie Morza Bałtyckiego, a praktycznie wszystkie akcje zakończyły się bez większych problemów. Jak informuje NATO, spotkania myśliwców NATO z rosyjskimi przebiegały bezpiecznie i profesjonalnie.

NATO zwraca uwagę na to, jak ogromnym wyzwaniem dla całego sojuszu jest wojna w Ukrainie. Konflikt ten wybuchł pod koniec lutego w 2022 roku i od tego czasu stanowi jedno z największych zagrożeń dla regionu od całych dziesięcioleci. Z tego powodu znacząco zwiększono obronę powietrzną na wschodzie. Nie zabrakło też odpowiednich ćwiczeń. W tym roku odbyły się manewry Air Defender 23, w których wzięło udział ponad 250 samolotów sojuszu.

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie stworzyła najniebezpieczniejszą sytuację w zakresie bezpieczeństwa w Europie od dziesięcioleci. Myśliwce NATO pełnią służbę przez całą dobę, gotowe do akcji w przypadku podejrzanych lub niezapowiedzianych lotów w pobliżu przestrzeni powietrznej naszych sojuszników. Kontrola przestrzeni powietrznej to ważny sposób, w jaki NATO zapewnia bezpieczeństwo naszym sojusznikom. Dylan White, rzecznik NATO

Chociaż liczba aż 300 przechwyceń wydaje się duża, to NATO uspokaja - naruszenia ze strony rosyjskich maszyn nie były zjawiskiem częstym. Co najważniejsze, trwały raczej krótko i nie kończyły się w żaden sposób eskalacją.

Polskie myśliwce w akcji. Jaki mamy sprzęt?

Polska należy do NATO, w związku z czym nasze myśliwce również mogą brać i biorą udział w misjach dotyczących wschodniej flanki sojuszu. Jaki sprzęt jest w tym celu wykorzystywany? Główny element naszych sił powietrznych stanowią myśliwce F-16, których zadaniem jest też choćby ochrona przestrzeni powietrznej państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia).

Obecnie na stanie polskiej armii znajduje się 48 myśliwców F-16, choć wkrótce czeka nas spora modernizacja. Chodzi o dostarczenie zamówionych F-35. W drodze są 32 sztuki tych maszyn. Czym się charakteryzują?

Zdjęcie F-35 / AFP

To obecnie jedne z najnowocześniejszych myśliwców wielozadaniowych produkcji amerykańskiej. Weszły do użytku pod koniec grudnia 2006 roku, a obecnie znajdują się w użytkowaniu kilku państw. Zależnie od wersji, znaleźć je można w armii amerykańskiej, australijskiej, jak również w Wielkiej Brytanii, Izraelu, Korei Południowej czy we Włoszech.

Pułap myśliwca to 15000 metrów, a prędkość maksymalna wynosi 2250 km/h. Zasięg jest różny, w zależności od wersji - od 1677 do 2222 kilometrów.

Jakim sprzętem dysponuje NATO?

Ciężko byłoby przygotować jedną i konkretną listę uzbrojenia NATO. Wynika to z faktu, że sojusz nie posiada konkretnej i zunifikowanej armii. W skład porozumienia wchodzi 31 państw, w tym m.in. Polska, Niemcy, Turcja czy Stany Zjednoczone. Oznacza to, że uzbrojenie poszczególnych armii stanowi element sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Obecnie do NATO należą:

Belgia,

Kanada,

Dania,

Francja,

Islandia,

Włochy,

Luksemburg,

Holandia,

Norwegia,

Portugalia,

Wielka Brytania,

Stany Zjednoczone,

Grecja,

Turcja,

Niemcy,

Hiszpania,

Czechy,

Węgry,

Polska,

Bułgaria,

Estonia,

Łotwa,

Litwa,

Rumunia,

Słowacja,

Słowenia,

Albania,

Chorwacja,

Czarnogóra,

Macedonia Północna,

Finlandia.

