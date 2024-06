Spis treści: 01 iOS 18 nadciąga. Nowy system Apple

02 Który iPhone dostawnie iOS 18?

03 Nowości w iOS 18 nie dla każdego

iOS 18 nadciąga. Nowy system Apple

W trakcie konferencji WWDC 2024 Apple zaprezentowało nowe systemy operacyjne, które otrzymają telefony iPhone, tablety iPad i komputery z rodziny Mac. Dla posiadaczy smartfonów dużą zmianą będzie na pewno wprowadzenie wielu opcji personalizacji. Do iOS zawita wreszcie większa dowolność w rozmieszczaniu ikon na ekranie i nie tylko.

Apple wprowadzi także nowe możliwości korzystania z FaceID, choćby w zakresie blokowania dostępu do niektórych aplikacji. Więcej o nowym systemie przeczytacie tutaj.

Który iPhone dostawnie iOS 18?

Wiemy już, które telefony Apple otrzymają aktualizację do iOS 18. Czy Twój iPhone dostanie najnowszą aktualizację? Całkiem prawdopodobne, że tak. Oto lista telefonów z nowym iOS:

iPhone SE (generacja 2. i 3.)

iPhone XR

iPhone XS i XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Jak widać, nowy system od Apple zawita na wiele urządzeń, a pominięte nie będą nawet zdecydowanie starsze modele, jak SE 2. generacji czy XR, który swój debiut zanotował jeszcze w 2018 roku. Nie oznacza to jednak, że starsze telefony będą korzystać ze wszystkich zapowiedzianych funkcji.

Nowości w iOS 18 nie dla każdego

Niestety, niektóre elementy nowego systemu nie będą dostępne dla wszystkich. Ba, jeżeli mowa o hucznie zapowiadanym Apple Intelligence, to dostęp do sztucznej inteligencji zarezerwowany będzie jedynie dla posiadaczy telefonów z chipem A17 Pro. To oznacza, że mowa jedynie o modelach iPhone 15 Pro i Pro Max.

Pozostali użytkownicy będą jednak mogli cieszyć się personalizacją, lepszymi systemami zabezpieczeń czy poprawą wydajności niektórych elementów systemu.

Kiedy premiera iOS 18? Najnowszy system operacyjny dla iPhone'ów powinien zadebiutować we wrześniu tego roku. To właśnie wtedy producent zaprezentuje też nową serię telefonów oznaczoną numerem 16.