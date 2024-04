Windows 11 dostaje nowe reklamy. Jak je wyłączyć?

Microsoft już od dłuższego czasu eksperymentuje z elementami sponsorowanymi we własnych systemach operacyjnych. Takie reklamy zadomowiły się również w Windows 11. Niedawno uruchomiono program pilotażowy, gdzie wprowadzono je do menu Start. Wraz z ostatnią aktualizacją oprogramowania widzi je coraz więcej użytkowników.

Reklamy z Windows 11 w menu Start

Jak wyglądają te reklamy? Są to nowe elementy sponsorowane, które gigant z Redmond postanowił wprowadzić do menu Start z systemu Windows 11. Wyświetlane są tam propozycje pochodzące ze sklepu Microsoft Store. Mogą to więc być aplikacje lub gry.

Microsoft nazywa to rekomendowanymi aplikacjami z sekcji Proponowane w menu Start. Zmiana pojawia się po instalacji aktualizacji oznaczonej ciągiem znaków KB5036980, która na chwilę obecną jest opcjonalnym uaktualnieniem dla okienek. Jednak za kilka tygodni zostanie ono wdrożone u wszystkich użytkowników i możliwe, że nastąpi to już wraz z majowym Patch Tuesday (drugim wtorkiem miesiąca), kiedy to ruszy wysyłka nowych poprawek. Wtedy użytkownicy pozostaną bez wyboru. Poniżej krótki opis dołączony do patcha.

W sekcji Proponowane w menu Start zostaną wyświetlone niektóre aplikacje ze sklepu Microsoft Store. Aplikacje pochodzą od niewielkiej grupy wybranych programistów. Microsoft

Jak wyłączyć reklamy w Windows 11?

Na szczęście użytkownicy Windows 11 mają nad tym kontrolę. Tego typu reklamy serwowane przez popularny system operacyjny można wyłączyć i jest to możliwe z poziomu sekcji ustawień okienek. Co więc należy zrobić? W tym celu wystarczą tylko opisane niżej czynności.

1. Udajemy się w systemie Windows 11 do sekcji Ustawienia.

2. Przechodzimy do modułu Personalizacja/Start.

3. Odnajdujemy przełącznik o nazwie Pokaż zalecenia dotyczące porad, skrótów, nowych aplikacji i nie tylko. Następnie funkcję wyłączamy.

Zdjęcie Windows 11 wyświetla reklamy w menu Start, ale można je wyłączyć. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

W ten sposób pozbędziemy się reklam z menu Start, które Microsoft co jakiś czas przemyca do okienek. W zasadzie część użytkowników już do tego przywykła, ale nie wszystkim się to podoba. Plusem jest więc to, że firma daje ostateczną kontrolę nad taką "funkcją" Windows 11 i dzięki temu można z tego zrezygnować.