Wlecieli dronem do rosyjskiego czołgu. Pokazali to na filmie

Operatorzy dronów Sił Zbrojnych Ukrainy postanowili wlecieć dronem z ładunkiem wybuchowym do wnętrza czołgu T-72B3. Akcja wygląda jak scena rodem wyjęta z hollywoodzkiego filmu akcji. Na opublikowanym nagraniu pojawia się czołg stojący w szczerym polu niedaleko Awdijiwki w obwodzie donieckim.

Chwilę później, operator oblatuje czołg i dostrzega otwarty właz prowadzący do wnętrza pojazdu. Żołnierz 59. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej postanawia dokonać ataku na czołg za pomocą bezzałogowej maszyny z podczepionym granatem. Już podczas pierwszej próby, dron uderza w pancerz czołgu, odbija się od niego i jak kula do bilarda wpada do dołka, tak w tym przypadku dron "ląduje" we wnętrzu pojazdu.

