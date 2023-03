Podlecieli zwykłym dronem i wrzucili granat do wnętrza czołgu. Oto film

Ukraińcy niszczą czołgi za pomocą zwykłych dronów

Chwilę później, operator podleciał dronem do czołgu T-80BW i postanowił spróbować wrzucić do wnętrza granat przez otwarty właz. Jak zaplanował, tak też uczynił. Po kilku przyłożeniach, granat wpadł do czołgu i eksplodował. Nie wiadomo, czy wewnątrz znajdowała się załoga, ale jeśli była, to poniosła śmierć na miejscu.

Tak czy inaczej, czołg został permanentnie wykluczony z dalszych działań wojennych. Jeśli obszar zostanie wyzwolony przez Ukraińców, to maszyna trafi na części, które później zostaną wykorzystane w innych ukraińskich czołgach i będą służyć przeciw agresorowi.