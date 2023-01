Wygląda jak mały metalowy ludzik LEGO, ale to innowacyjny robot

Pamiętacie, jak T-1000 z Terminatora 2 potrafił dosłownie się rozpłynąć, żeby później przyjąć inną formę? Nowy pomysł Chengfenga Pan z Chinese University of Hong Kong i jego międzynarodowego zespołu naukowców to coś bardzo podobnego, chociaż zamiast dużego humanoida na razie mamy małego "ludzika LEGO" albo kulkę. Zostały one stworzone z przewodzącego prąd nowego zmiennokształtnego materiału, który nazwali "magnetoaktywną maszyną przejściową faza stała-ciecz". Naukowcy wierzą, że ich nowe dzieło wykazuje najlepsze cechy zarówno miękkiej, jak i tradycyjnej robotyki o twardym ciele.



Danie robotom możliwości przełączania się między stanem ciekłym i stałym zapewnia im większą funkcjonalność tłumaczą autorzy badania.

Ten materiał zmieni się w ciesz, żeby uciec z każdego “więzienia"

Jak wyjaśniają, stworzyli ten materiał poprzez osadzenie cząstek magnetycznych w galu, czyli metalu o niskiej temperaturze topnienia na poziomie 29,8°C. Cząsteczki magnetyczne pełnią tutaj dwojaką rolę - sprawiają, że materiał reaguje na zmienne pole magnetyczne, dzięki czemu możliwe jest jego podgrzanie poprzez indukcję i zmiana fazy, a do tego zapewniają mobilność i zdolność poruszania się w odpowiedzi na pole magnetyczne.

Badacze zademonstrowali wyjątkowe cechy robota za pomocą szeregu eksperymentów - w jednym zmuszali go do upłynnienia, aby mógł uciec z więzienia, w którym był przetrzymywany, w innych pokazywali, jak przeskakuje fosy, wspina się po ścianach i dzieli na pół, aby coś przenieść, a następnie ponownie łączy w całość.

Co jednak najważniejsze, nie chodzi tylko o sztukę dla sztuki i naukowcy pracują już nad praktycznymi zastosowaniami, w tym medycznymi. Badacze są przekonani, że ich technologia może zostać wykorzystana do dostarczania pacjentom leków w nowatorski sposób i w jednym z testów dostarczali leki do modelowego żołądka, a także usuwali z niego obce ciało.



Nie brakuje też pomysłów na wykorzystanie w inżynierii - inny test udowodnił, że materiał może przenikać do trudno dostępnych uszkodzonych obwodów i naprawiać je, działając zarówno jako lut, jak i przewodnik, a może również upłynniać się, wchodzić w gniazdo śrubowe, krzepnąć i służyć jako łatwa w użyciu śruba.

Przyszłe prace powinny dokładniej zbadać, w jaki sposób te roboty mogłyby zostać wykorzystane w kontekście biomedycznym. To, co pokazujemy, to tylko jednorazowe demonstracje, dowody koncepcji, ale potrzeba znacznie więcej badań, aby zagłębić się w to, w jaki sposób można to faktycznie wykorzystać do dostarczania leków lub usuwania ciał obcych podsumowują autorzy badania.