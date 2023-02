Wypadek w pracy? Dzięki inteligentnej wkładce do butów twój szef już wie!

Inteligentne wkładki do butów bardzo przypominają te zwykłe, które prawie każdy ma w domu. Różnią się tylko małym dodatkiem umieszczonym w środku wkładki, który zawiera zaawansowaną elektronikę.

Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu w Singapurze zwrócili się o pomoc do firmy Flexosense, która specjalizuje się w produkcji małych, elektronicznych czujników, które są przylepiane wprost na skórę pacjentów. Inżynierowie z Flexosesne opracowali specjalny czujnik, który jest bardzo cienki i który bez problemu można umieścić wewnątrz wkładki do butów.

Zdjęcie Czujniki umieszczone w inteligentnych wkładach są lekkie i elastyczne / Twitter

Pozwala on monitorować sposób poruszania się człowieka, a także każdy jego upadek. Jeśli stopa w bucie z wkładką wykonuje nietypowy ruch, wtedy elektroniczne czujniki to wykrywają. Informacje te są natychmiast przesyłane za pomocą modułu Bluetooth do komputera pracodawcy.



Zdjęcie Inteligetne wkładki do butów zmniejszą liczbę wypadków w pracy. Można je wydrukować na drukarce 3D / zdjęcie: Narodowy Uniwersytet w Singapurze / domena publiczna



Inteligentna wkładka posiada także GPS, bezwładnościowy czujnik (IMU), a także specjalny moduł rejestrujący siłę nacisku stopy na podłoże. To wszystko pozwala bardzo precyzyjnie ustalić, w którym miejscu siedziby firmy najczęściej dochodzi do wypadków, a także którzy pracownicy są na nie najbardziej narażeni.



STF [upadki z poślizgu] zawsze oznaczają koszty dla większości firm. Wierzymy, że nasza inteligentna wkładka do butów sprawi, że w firmach znacząco zmniejszy się liczba poważnych wypadków. "dyrektor generalna FlexoSense, Chia Lye Peng

Inteligentne wkładki do butów nie trafiły jeszcze do masowej produkcji, ale są testowane na terenie portu morskiego w Singapurze. Od lat dochodziło tam do dużej liczby wypadków w czasie pracy, w tym ciężkich złamań kończyn. Dzięki tej technologii udało się ustalić miejsca najbardziej niebezpieczne, w których najczęściej dochodzi do wypadków. Nafaszerowane elektroniką wkładki do butów posiadają jednak poważną wadę. Pozwalają na śledzenie każdego z pracowników firmy i dokładne ustalanie, co robił w czasie pracy. A to nie wszystkim może się spodobać.