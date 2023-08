Członkowie 35. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej opublikowali materiał wideo dokumentujący wyzwolenie wsi Urożajne, położonej w obwodzie donieckim, którego dokonali wspólnie z żołnierzami 38. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej. Nagranie, pokazujące ukraińską artylerię celującą we wrogie oddziały, drony zrzucające granaty, a następnie rosyjskie wojska uciekające z wioski, pojawiło się na ich profilu facebookowym z krótkim, ale wiele mówiącym podpisem "Urożajne wyzwolone!"

Ukraińcy chwalą się wyzwoleniem Urożajne

Możemy na nim zobaczyć także ukraińskich żołnierzy wciągających na maszt flagę Ukrainy i z radością deklarujących, że "zwycięstwo jest na horyzoncie". Skuteczna akcja piechoty morskiej została oficjalnie potwierdzona przez wiceminister obrony Hannę Maliar, która dodała też, że ofensywa trwa, a ukraińskie wojska wzmacniają teraz swoje pozycje wzdłuż granicy wioski.

Wróg wycofuje się w panice. Donosimy o wyzwoleniu Urożajne! (...) Bądźcie czujni, zwycięstwo jest na horyzoncie! Chwała Ukrainie! Chwała naszym bohaterom! możemy usłyszeć na nagraniu.

I choć odbicie niedużej wsi nie wydaje się wielkim osiągnięciem, to zdaniem amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną, Urożajne znajduje się na jednej z osi natarcia ukraińskiej armii na południu (tzw. kierunek berdiański). Siły Zbrojne Ukrainy miały rzucić na ten front nowe oddziały przygotowane do prowadzenia kontrofensywy, by przełamać wielowarstwową obronę przygotowaną tu przez wojska rosyjskie.



Tak wygląda natarcie od środka

A może chcielibyście wiedzieć, jak wyglądają takie natarcia z perspektywy ukraińskiej piechoty? Tu z pomocą przychodzi z kolei film opublikowany na youtubowym kanale Butusow Plus, prowadzonym przez Jurija Butusowa, redaktora naczelnego Censor.NET, regularnie dostarczającego relacji z frontów wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Tym razem towarzyszył on 59. Samodzielnej Brygadzie Piechoty Morskiej w czasie ciężkiego szturmu i miał okazję na własnej skórze doświadczyć wszystkich niebezpieczeństw - Humvee, którym jechał, zostało wysadzone w powietrze!