Uwielbiamy podsumowania. Świadczy o tym popularność wszelkiego rodzaju raportów, które dostarczają nam informacji o trendach i ciekawostkach na temat na przykład minionego roku. Jeszcze lepiej, gdy takie zestawienia dotyczą nas samych i to nasze gusta oraz zwyczaje stanowią o ich treści. Tak jest w przypadku muzycznego podsumowania YouTube Recap 2022.

YouTube Music Recap 2022, czyli kim jesteśmy i czego słuchamy

Idąc śladem Spotify i corocznego podsumowania Spotify Wrapped, platforma YouTube Music po raz kolejny udostępnia swoim subskrybentom możliwość zapoznania się ze swoimi statystykami za 2022 rok. Choć muzyczny streaming od Google w miarę regularnie informuje użytkowników o ich preferencjach w trakcie roku, to właśnie ostatecznie Recap cieszy się największą popularnością.

Podobnie jak w przypadku Spotify Wrapped, YouTube Recap 2022 pojawiło się pod koniec roku, na przełomie listopada i grudnia. Użytkownicy mogą zapoznać się z podsumowaniem swojej muzycznej przygody minionych 12 miesięcy za pomocą atrakcyjnej i ciekawie przygotowanej prezentacji. Recap został udostępniony przez YouTube po raz pierwszy w ubiegłym roku i okazuje się, że jest bardzo popularny.



Co ważne, YouTube Recap 2022 jest dostępny również z poziomu właściwej aplikacji YouTube, co ma sens z uwagi na jej powiązanie z usługą Music. To jednak niejedyna nowość, ponieważ tegoroczna odsłona podsumowania może pochwalić się kilkoma ciekawymi nowościami.

Nowości w YouTube Music 2022 Recap

Przede wszystkim, Top Trends, czyli wyszczególnienie tych artystów, których udało nam się odkryć przed innymi. Z pewnością zachwyci tych użytkowników, którzy mieli okazję poznać muzykę twórców przed wybuchem ich globalnej lub krajowej popularności — dobrze wiedzieć, że ma się ten słuch.

Na drugim miejscu jest Tożsamość. Tak została nazwana funkcja, która nadaje użytkownikowi swego rodzaju identyfikacji muzycznej, bazując na jego ulubionych gatunkach muzycznych, piosenkach oraz przesłuchiwanych artystach. W tym wypadku chodzi o uchwycenie muzycznej „esencji".

To jednak jeszcze nie koniec nowinek, ponieważ tegoroczne podsumowanie YouTube Music pozwala wyszczególnić muzykę trudną do znalezienia. Mowa tutaj o naszych ulubionych remixach czy występach live, które może nie należą do oczywistych utworów, ale znalazły się wysoko na naszych playlistach.



YouTube gotowy, co ze Spotify?

W takim wypadku można śmiało stwierdzić, że YouTube Music wyprzedziło w tym roku Spotify. Nadal czekamy na Wrapped, które już zaczyna trendować w Internecie poprzez specjalne hashtagi i akcje reklamowe. Wszystko wskazuje na to, że muzyczne podsumowanie na Spotify ukaże się jeszcze w tym tygodniu!