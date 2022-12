Youtuber twierdzi, że armia ukradła jego pomysł. Pokazuje, jak działa ten zabójczy pocisk

I chociaż śmiało można zakładać, że youtuber żartuje z tą "kradzieżą technologii", to oba rozwiązania wyglądają bardzo podobnie, choć to wojskowe jest oczywiście dużo większe, dlatego Backyard Scientist postanowił "odzyskać" swój pomysł. Jak? Oczywiście konstruując rakietowe ostrze w takiej formie, w jakiej używa go amerykańska armia, a następnie testując w terenie.

Przy okazji dzieli się ze wszystkimi oglądającymi szczegółami swojego projektu, więc teoretycznie każdy może powtórzyć jego eksperyment, choć oczywiście absolutnie do tego nie zachęcamy, bo jest on bardzo niebezpieczny.



Wideo youtube

Wystarczy tylko wspomnieć, że youtuber korzysta z paliwa rakietowego domowej produkcji, bo dostępne na rynku amerykańskim rozwiązania, które można nabyć bez licencji, ograniczają się do kartonowych tubek z 50 gramami paliwa, podczas gdy on celował w 500 gramów. A skąd wziął ostrza do pocisku? No cóż, kupił kilka noży kuchennych, a następnie odciął ich rękojeści i dopasował do swojego projektu. Efekt? Pocisk pędzący z prędkością blisko 500 km/h, który bez problemów przebija i robi ogromną dziurę w drzwiach samochodu...