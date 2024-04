Z drogi ludzie, robot jedzie. Bo nie będzie zielonej herbaty

Chociaż zdaniem ekspertów ręczne zbieranie herbaty nie ma sobie równych, bo pozwala zachować najwyższą jakość i już na etapie zbioru prowadzić wstępną selekcję, to podczas tegorocznych zbiorów herbaty w Hangzhou, w prowincji Zhejiang na wschodzie Chin, po raz pierwszy wykorzystano robota. Warto pamiętać, że Państwo Środka jest światowym liderem produkcji herbaty, odpowiadającym za 47 proc. produktu dostępnego na rynku, więc jest tu naprawdę dużo herbaty do zerwania.



Tymczasem Pekin mierzy się właśnie z ogromnym problemem demograficznym, w związku z czym większość zbieraczy na obszarach produkcji herbaty Longjing to ludzie po 60. roku życia, nieliczni mają po 50. lat i prawie nikt młody nie jest chętny do podjęcia pracy w tej branży. Jak więc podkreślają naukowcy, którzy rozpoczęli pracę już w 2019 roku, roboty są niezbędne, by branża herbaciana nie stanęła w obliczu nierozwiązywalnego problemu braku rąk do pracy.



Robot zastępuje człowieka w zbieraniu herbaty

Robot stworzony przez naukowców z Uniwersytetu Zhejiang Sci-Tech waży 550 kg, jest zasilany panelami słonecznymi, porusza się na gąsienicach i dysponuje zwinnymi manipulatorami do zbierania herbaty. I jak przekonują redaktorzy China Daily, jest w tym sezonie "darem niebios dla lokalnych plantatorów", a także fanów słynnej Longjing, znanej również jako herbata West Lake Dragon Well, której zbiory ruszyły kilka dni temu.