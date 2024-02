Spis treści: 01 Program partnerski? Nie, to mObywatel

Karta Dużej Rodziny - co daje?

mObywatel a zniżki - legitymacje

Program partnerski? Nie, to mObywatel

W wielu sytuacjach szukamy oszczędności i nie ma w tym nic złego. Zwłaszcza gdy czeka nas rodzinny wyjazd na ferie, a to wiąże się ze sporymi wydatkami. W jaki sposób możemy zaoszczędzić trochę kasy? Jest jeden sposób i to bardzo sprytny. Wbrew pozorom nie chodzi tu o program partnerski, aplikację lojalnościową czy jakikolwiek abonament dostępny dla określonych użytkowników. Wspomniana aplikacja, która da nam zniżki, to mObywatel.

Może nie tyle sama aplikacja da nam korzyści, ile niektóre z dostępnych w niej funkcji. Chodzi oczywiście o Kartę Dużej Rodziny i wszelkie legitymacje, które można dodać do naszej aplikacji. Dzięki nim zaoszczędzimy pieniądze, korzystając ze zniżek i ulg. Gdzie można wykorzystać te rabaty? Miejsc jest całkiem sporo.

Karta Dużej Rodziny - co daje?

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny? Ta specjalna karta należy się wszystkim rodzicom, którzy na utrzymaniu mieli przynajmniej trójkę dzieci. Warto zaznaczyć, że chodzi jedynie o liczbę potomstwa. Bez znaczenia pozostaje ich wiek, miejsce zamieszkania czy poziomy miesięcznych dochodów. Jest trójka dzieci? W takim razie należy się Karta Dużej Rodziny. Ale czy warto? Sprawdźmy, do czego ta karta może się nam przydać.

Liczba zniżek i miejsc, w których można wykorzystać kartę, jest naprawdę duża. Obecnie mówi się o wielu tysiącach usług i nie tylko, zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na:

Zniżki i rabaty na paliwo;

Tańsze bilety LOT;

Zniżki na zakupy (np. Lidl czy Auchan);

Darmowy wstęp do parków narodowych;

Tańsze bilety na komunikację;

Jasne jest, że mając Kartę Dużej Rodziny będziemy mogli kupić tańsze bilety na pociąg, samolot, czy podróżować taniej autem. Poza tym skorzystamy z wielu zniżek na wejściówki, np. do muzeów i nie tylko. Nie pozostaje nic innego, jak wyrobić taką kartę, a następnie dodać ją do aplikacji mObywatel. Jak to zrobić?



Zaloguj się do aplikacji mObywatel

Skorzystaj z opcji Dodaj dokument

Wybierz Kartę Dużej Rodziny

Dokument zostanie automatycznie dodany i można z niego korzystać

Warto zaopatrzyć się w ten cyfrowy dokument przed wyjazdem. Dzięki temu nie będziemy musieli każdorazowo wyciągać go z portfela.



mObywatel a zniżki - legitymacje

Nie tylko Karta Dużej Rodziny może nam zagwarantować zniżki i upusty podczas ferii. Podobne zalety mają też wszelkiego rodzaju legitymacje, na przykład szkolne czy studenckie. Dziecko również może posiadać aplikację mObywatel, a w niej cyfrową wersję dokumentu, wydawanego przez szkołę czy uczelnię wyższą.

Dokument taki można dodać do aplikacji, ale nie jest to aż tak proste. W pierwszej kolejności należy skontaktować się z placówką oświatową, aby dowiedzieć się, czy ma podpisane stosowne umowy z Ministerstwem Cyfryzacji. Jeżeli tak, to szkoła ta będzie mogła wydać cyfrowy dokument, który dostępny będzie z poziomu aplikacji mObywatel.