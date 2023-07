Ukraińcy pokazali 18 lipca części zniszczonego drona Shaded użytego przez Rosjan do ataku. W nim wyróżniał się gaźnik silnika, na którym widać było zaskakujący napis "Made in Ireland". Drony Shaded są irańskiej produkcji, jednak od dawna Teheran przekazuje je Moskwie, która wykorzystuje je do ataków w Ukrainie.

Właśnie z tego powodu m.in. Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska nałożyły na Iran dotkliwe sankcje. Miały one zatrzymać produkcję dronów, jakie trafiają do Rosji.